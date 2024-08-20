NVIDIA офіційно підтвердила відеокарту RTX 4070 з пам’яттю GDDR6. При цьому компанія залишає оригінальну RTX 4070 на ринку.

Єдина відмінність двох відеокарт полягає у зміні пам’яті, яка тепер має швидкість 20 Гбіт/с замість 21 Гбіт/с у випадку з GDDR6X. Згідно з офіційними характеристиками, обидві карти отримали однакову частоту процесора та обсяг пам’яті. Карта не отримала нової назви, натомість запропонована як варіант GDDR6 наявної моделі.

Відеокарта NVIDIA RTX 4070 GDDR6 оснащена графічним процесором AD104-251 з 5888 ядрами CUDA. 12 ГБ пам’яті під’єднані до 192-бітного інтерфейсу, що в поєднанні з повільнішою пам’яттю означає на 5% меншу пропускну здатність (480 ГБ/с замість 504 ГБ/с). NVIDIA офіційно стверджує, що карта матиме «подібну» продуктивність в іграх, але немає таблиці будь-яких конкретних результатів.

«Щоб покращити пропозицію та доступність для задоволення високого попиту, ми представляємо GeForce RTX 4070 із надзвичайно швидкою пам’яттю GDDR6. Усі інші характеристики залишаються незмінними. Вона пропонує аналогічну продуктивність в іграх та програмах. Вона буде доступною у наших партнерів з відеокарт по всьому світу з вересня. Вона підтримується сьогоднішнім драйвером Game Ready Driver. Щоб отримати додаткові дані про GeForce RTX 4070, відвідайте сторінку сімейства GeForce RTX 4070 на GeForce.com».

Очікується, що карта матиме той самий TDP 200 Вт і підтримуватиме 12VHPWR або 8-контактні роз’єми живлення. Рекомендована роздрібна ціна, ймовірно, буде ідентичною наявній моделі. Схоже, віднині потрібна додаткова увага під час придбання NVIDIA RTX 4070, щоб обрати швидшу відеокарту.

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Джерело: VideoCardz

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