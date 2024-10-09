В електромобілях BMW та Mini запрацює стримінг фільмів Paramount+. Але є нюанси

Електромобілі BMW та Mini, оснащені BMW або Mini Operating System 9, отримують стримінговий сервіс Paramount+ у доповнення до пакетів BMW Digital Premium або Mini Connected Package.

Сервіс працюватиме для автовласників на території Австрії, Франції, Німеччині, Італії, Великобританії, США та Швейцарії. Інтеграція Paramount+ відкриє доступ водіям до великої кількості блокбастерів, нових оригінальних фільмів та серіалів.

Однак варто зауважити, що перегляд трансляцій не буде постійним. З метою забезпечення безпеки, водії зможуть дивитися фільми та серіали Paramount+ лише тоді, коли автомобіль BMW або Mini буде нерухомим. Демонстрація контенту автоматично вимикається, коли автомобіль відновлює рух.

Ще один нюанс, на який варто звернути увагу – автовласникам доведеться окремо платити за Paramount+. Вартість сервісу не входить у пакет BMW Digital Premium або Mini Connected Package.

Щоб отримати доступ до Paramount+, потрібно використовувати застосунок Video App (DTS AutoStage Video Service Powered by TiVo) в останніх версіях інформаційно-розважальних систем BMW та Mini. Окрім Paramount+, в застосунку також доступні Pluto TV, Bloomberg, TED, Yahoo та Chili, а також стримінгові сервіси, специфічні для певних ринків.

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Джерело: arenaev

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