В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу

В Epic Games Store стартувала перша груднева роздача — користувачам дарують одразу дві гри. Обидві з них мають рейтинг вище 90%.

Детективну адвентюру та набір міні-ігор відомої франшизи можна безплатно забрати до 11 грудня. Обидві залишаться у вашій бібліотеці назавжди, якщо встигнути “вихопити” їх в магазині. Після цієї роздачі EGS відкриє ще одну секретну гру.

А поки що платформа дарує The Darkside Detective, в якої аж 94% позитивних відгуків в Steam. Це комедійний детектив із містикою, в якому ви граєте за Френсіса МакКвіна з відділу Темної сторони. Команда розслідує дивні та паранормальні справи у місті Твін-Лейкс.

Сюжет розповідає про девʼять коротких справ, включно з різдвяним спецвипуском. Гра стилізована під піксель-арт із ретро-настроєм, а музику створив Бен Прунті (той самий, що писав саундтреки для роуґлайк симулятора Faster Than Light та стратегії Into the Breach). Детективна пригода доступна на ПК, macOS, Linux, Switch, PlayStation та Xbox.

Друга гра на роздачі — Jackbox Party Pack 4, підбірка з пʼяти міні-ігор. Користувачам треба вигадувати чесні або брехливі відповіді, перекручувати чужі слова у смішні меми або удавати монстрів на побаченні. Є також турнір абсурдних дебатів і змагання у малюванні, де гравці доповнюють чужі картинки.

Гра підтримує від 2 до 16 гравців залежно від режиму. Додатковим контролером може бути смартфон або браузер — ідеально для вечірок, стрімів або вечора з друзями. Працює на ПК, Mac, Linux, Xbox One, PS4, Switch, Apple TV та Fire TV. Вона також має 94% позитивних відгуків.