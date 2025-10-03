Новини Ігри 03.10.2025 comment views icon

Дочекались! Epic Games Store додав функцію передзавантаження ігор — за 5 днів до релізу

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Depositphotos

Epic Games Store нарешті з моменту запуску у 2018 році дозволив передзавантажувати придбані ігри заздалегідь — до п’яти днів (120 годин) до виходу.

Про нову функцію повідомив розробник Local Bald на форумах магазину, як помітили в Reddit. За його словами, попереднє завантаження тепер доступне для товарів, придбаних попередньо для ПК. Після цього на комп’ютер користувача завантажиться зашифрована збірка, щоб в день релізу не чекати годинами, а одразу сісти грати.

Функція доволі базова, але Epic Games Store не мав її роками — тоді як Steam реалізував подібне давно. Попри амбіції конкурувати зі Steam, Epic зволікала з впровадженням такого мінімуму майже сім років. Затримка виглядає дивно, особливо на тлі амбіцій компанії, і лише тепер сервіс нарешті наздогнав конкурентів у цьому аспекті. А подібних пунктів чимало.

У самій Epic визнають проблеми: ще в травні гендиректор Тім Суїні назвав лаунчер “незграбним”. Водночас очільник магазину Стів Еллісон заявив, що до рівня світового класу ще далеко. Та і чимало гравців критикують недопрацьований функціонал платформи, наприклад, немає оглядів користувачів або можливості поділитися своїми скриншотами. Та сама Valve лише цього року додала чимало оновлень: з бети вийшов “новий” Steam, почали показувати реальні та згенеровані кадри, виправлено лічильник FPS та багато іншого. Навіть відгуки можна шукати за конкретною мовою. Тож попереду для Epic чимало роботи.

Зазначимо, що Epic Games активно нарощує базу користувачів завдяки безплатним роздачам ігор, витрачаючи на це величезні суми. Роздачі відбуваються щотижня, наприклад, наразі дарують фентезі-виживач з вікторіанським антуражем. Проте базовий функціонал магазину роками стояв на місці. Навіть настільки банальна для інших платформи можливість, як передзавантаження, стало значним кроком вперед. Можливо сервіс нарешті почне розривати свою технічну частину, а не просто поповнювати бібліотеки гравців різними інді-іграми та іншими тайтлами.

Джерело: Epic Games Forums

