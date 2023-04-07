В Epic Games Store роздають Dying Light: Enhanced Edition і запустили Весняний розпродаж

Сервіс Epic Games Store підготував одразу кілька сюрпризів для своїх користувачів. На додаток до традиційної щотижневої безплатної роздачі ігор магазин також запустив Весняний розпродаж зі знижками на багато популярних проєктів та цілих серій.

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На цьому тижні Epic Games Store пропонує безплатно отримати гру Dying Light: Enhanced Edition. Це гра в жанрі survival horror та action-adventure від першої особи з відкритим світом, дія якої відбувається у вигаданому близькосхідному мегаполісі Харран, охопленому зомбі-апокаліпсисом. Головний герой повинен проникнути у місто, щоб знайти та отримати цінні дані про вірус. Все йде не зовсім за планом, і тепер герой змушений приєднатися до громади тих, хто вижив. Разом з ними доведеться оборонятися від бандитів та натовпів зомбі, щоб вижити та з їх допомогою виконати своє завдання. Версія Enhanced Edition включає доповнення The Following та весь додатковий контент. Отримати гру можна за наступною адресою у магазині Epic Games Store. Пропозиція доступна у всьому цивілізованому світі й не поширюється на росію та баларусь. Також пропонуємо ознайомитись з оглядом Dying Light від ITC.UA.

Також у роздачі бере участь головоломка shapez. Це гра про будівництво заводів для автоматизації створення та обробки все складніших форм на карті, що нескінченно розширюється. Гра доступна за наступною адресою в Epic Games Store. Роздача обох ігор триватиме до 13 квітня

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Весняний розпродаж Epic Games пропонує можливість купити ігри зі знижками до 75% (наприклад, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition). Вона триватиме до 20 квітня. З повним переліком ігор, що беруть участь у розпродажі, можна ознайомитись за наступною адресою.

Добірка найпопулярніших ігор зі знижками з весняного розпродажу Epic Games: