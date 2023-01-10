В Google Docs з’явиться відображення прихованого форматування — цей режим віддавна присутній в Microsoft Word та інших текстових редакторах

У Google Docs з’явиться можливість бачити символи, що не друкуються, повідомила компанія у своєму блозі. Налаштування буде доступне в меню «Вигляд» > «Показати символи, що не друкуються». В результаті її увімкнення можна буде побачити такі знаки:

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Абзац/Розрив

Лінія/М’який розрив

Розрив розділу

Розрив сторінки

Розрив стовпця

Табулювання

Пробіл

Режим допоможе спростити редагування документа, як це відбувається в Microsoft Word та інших редакторах. З його допомогою можна буде легше знайти помилки у форматуванні документа, що порушують розташування елементів у ньому. Відтворення невидимого форматування у сторонніх редакторах було доступно багато років і для частини людей є неодмінною частиною професійної роботи з документами. Для деяких режимів відсутність такого режиму могла бути фактором, що стрипоє від переходу з інших редакторів у Google Docs.

Досі побачити форматування в Docs можна було лише за допомогою сторонніх плагінів. У відгуках IssueTracker від Google з цього приводу багато хто заявляв, що неможливість побачити форматування істотно впливає на сприйняття сервісу. Користувачі називають ситуацію, що склалася, суттєвою проблемою та дивуються, чому функції досі немає.

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Google безперервно працює над покращенням свого сервісу роботи з документами, доступного усім охочим без встановлення та оплати (але таким, що має різні рівні доступу, котрі відрізняються функціональністю). Торік у Google Docs з’явився зручний перегляд коду, випадні меню, що настроюються та інші функції.

Відтворення невидимого форматування в Google Docs вже впроваджується з 9 січня та буде доступне усім користувачам з 23 січня.

Джерело: Google Workspace Updates