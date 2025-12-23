В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

У PS Plus Premium з’явилося безплатне демо Clair Obscur: Expedition 33, яка цього року стала беззаперечною рекордсменкою за кількістю номінацій і володаркою титулу “Гра року”.

Пробна версія дає дві години повноцінної гри й дозволяє пройти вступний пролог. Демо можна завантажити, запустити та грати протягом відведеного часу, а якщо після цього вирішите купити Clair Obscur: Expedition 33, прогрес збережеться. І тоді можна одразу продовжити з того місця, де зупинилися.

Демо доступне для підписників PS Plus Premium. У регіонах, де цього тарифу немає, пробна версія з’явилася в Deluxe. Проєкт приєднався до списку інших великих із безплатними демо на сервісі. Раніше доступ на кілька годин відкрили для Death Stranding 2: On the Beach, Alan Wake 2 та Baldur’s Gate 3.

Цього року Expedition 33 стала однією з найобговорюваніших ігор. Гравці хвалили історію, персонажів, масштаб і геймплей. За перші 33 дні після релізу продали 3,3 млн копій, а до жовтня 2025 року — вже 5 мільйонів. Хоча проєкт отримав титул “Гри року” на The Game Awards, нещодавно стався скандал на Indie Game Awards.

Спочатку Clair Obscur: Expedition 33 отримала там нагороди “Гра року” та “Дебютна гра”, але згодом організатори забрали обидві. Причиною стало використання згенерованих ШІ-текстур у фінальній версії гри. Як з’ясувалося, це були тимчасові “заглушки”, які випадково залишилися після релізу та швидко виправили патчами. Але організатори не змінили своєї думки.

Джерело: Gaming Bible