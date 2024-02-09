Новини Авто 09.02.2024 о 10:20 comment views icon

В січні в Україні зареєстрували понад 3,5 тис. електромобілів

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Вадим Карпусь

Автор новин

За перший місяць 2024 року в Україні зареєстрували понад 3,5 тис. електромобілів. Це у 2,8 раза більше за показник аналогічного періоду попереднього року. При цьому частка нових автомобілів серед усіх авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) за рік зросла з 23% до 24%.

Переважна більшість електромобілів, що реєструвалися в Україні в січні 2024 року, становили легкові авто – 3490 одиниць. З них новими були 840 одиниць (24%), а решта 2650 – уживаними. Водночас комерційних електромобілів зареєстрували лише 54 одиниці. Новими виявились лише 4 електроавто (7%).

Найпопулярнішими новими електромобілями в Україні в січні 2024 року були наступні моделі:

  1. VOLKSWAGEN iD.4 – 286 од.;
  2. BYD Song Plus- 83 од.;
  3. HONDA eNS1 – 80 од.;
  4. TOYOTA bZ4X – 56 од.;
  5. NISSAN Ariya – 50 од.

ТОП-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. NISSAN Leaf – 355 од.;
  2. TESLA Model 3 – 309 од.;
  3. TESLA Model Y – 242 од.;
  4. VOLKSWAGEN e-Golf – 178 од.;
  5. VOLKSWAGEN iD.4 – 169 од.

Джерело: УкрАвтопром

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