В січні в Україні зареєстрували понад 3,5 тис. електромобілів

За перший місяць 2024 року в Україні зареєстрували понад 3,5 тис. електромобілів. Це у 2,8 раза більше за показник аналогічного періоду попереднього року. При цьому частка нових автомобілів серед усіх авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) за рік зросла з 23% до 24%.

Переважна більшість електромобілів, що реєструвалися в Україні в січні 2024 року, становили легкові авто – 3490 одиниць. З них новими були 840 одиниць (24%), а решта 2650 – уживаними. Водночас комерційних електромобілів зареєстрували лише 54 одиниці. Новими виявились лише 4 електроавто (7%).

Найпопулярнішими новими електромобілями в Україні в січні 2024 року були наступні моделі:

VOLKSWAGEN iD.4 – 286 од.; BYD Song Plus- 83 од.; HONDA eNS1 – 80 од.; TOYOTA bZ4X – 56 од.; NISSAN Ariya – 50 од.

ТОП-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf – 355 од.; TESLA Model 3 – 309 од.; TESLA Model Y – 242 од.; VOLKSWAGEN e-Golf – 178 од.; VOLKSWAGEN iD.4 – 169 од.

Джерело: УкрАвтопром