Авто Tesla вигоріло вщент на заправці у США — чому такі пожежі важко загасити

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Пожежна служба штату Пенсільванія, США, у понеділок загасила авто Tesla, яке зайнялося на зарядній станції Supercharger у районі Механіксбурга. Автомобіль вигорів вщент, від нього залишився лише каркас.

Після гасіння відкритого вогню, пожежники мали, охолодити акумуляторну батарею електромобіля додатковою кількістю води та доручили місцевому відділу захисту від небезпеки допомогти з контролем розливу / стікання. На щастя, постраждалих в інциденті немає.

Причина загоряння невідома, але цей випадок підкреслює особливу небезпеку, пов’язану з пожежами за участю електромобілів. Попри те, що такі пожежі трапляються нечасто у порівнянні з авто на двигунах внутрішнього згоряння, вони приховують таємну небезпеку. Акумуляторна батарея електричних автівок може спалахнути знову — навіть через кілька днів після того пожежі.

«Вона переходить у тепловий режим — батарея просто продовжує виробляти власне тепло. Потрібно багато часу, щоб охолодити її. Ми говоримо про сім годин поливу зі шланга», — каже капітан пожежної служби Пітер Рокко.

Подібні пожежі змушують вогнеборців залишатися на місці протягом кількох годин, оскільки їм доводиться виливати безліч літрів води на акумуляторну батарею. Крім того, дим від електромобіля також досить небезпечний. Якщо загорівся електромобіль, на жаль, звичайний вогнегасник не спрацює. Краще якомога швидше вийти з автомобіля та викликати пожежну службу.

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Джерело: The Byte

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