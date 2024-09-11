В Україні очікують підвищення тарифів на Інтернет з 1 жовтня — до чого тут Гетманцев?

Вже у жовтні українці можуть зіткнутися зі зростанням тарифів та проблемами з доступом в Інтернет.

Річ у тім, що з 1 жовтня телекомунікаційних провайдерів планують перевести на загальну систему оподаткування, тоді як більшість наразі працюють, як ФОПи, сплачуючи єдиний податок (йдеться, в основному, саме про провайдерів, що працюють у селах чи селищах).

«Такі мікрокомпанії будуть змушені оперативно розширювати штат для адміністрування загальної системи оподаткування, а додаткові витрати зрештою будуть покладені на кінцевого споживача. Загалом, це торкнеться всіх абонентів, але в селах послуга і так дорожча, ніж в містах», — каже організатор Української Конференції Операторів та Сервісів (УКОС) Олександр Петруня.

Повідомляється, що пропозиція щодо переведення провайдерів на загальну систему оподаткування, надійшла від нардепа Данила Гетманцева, який головує у податковому комітеті ВР.

Наразі представники інтернет-бізнесу зареєстрували петицію з вимогою заморозити ініціативу Гетманцева — принаймні до завершення війни. На момент публікації статті вона зібрала 17 500 голосів з 25 000 необхідних.

«Складається враження, що така антиконкурентна «політика» стосовно малого та середнього бізнесу саме сфери електронних комунікацій має іншу мету, зокрема, поглинання цього бізнесу, або його знищення та, як наслідок, позбавлення споживача доступних за ціною та якістю послуг доступу до мережі Інтернет», — зазначається в петиції.

Нагадаємо, що тиждень тому депутати так і не ухвалили законопроєкт про підвищення податків — забракло двох голосів. Остання версія документа передбачає підвищення ставки військового збору до 5%, встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП (платників єдиного податку III групи) та встановлення військового збору для ФОП (платників єдиного податку І, II та IV групи) на рівні 10% мінімальної зарплати. Серед іншого пропонувалось встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

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