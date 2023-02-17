В Україні почалися продажі смартфона OPPO Reno8 T – до 8 березня діє пільгова ціна 15 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про офіційний початок продажів в Україні нового смартфона OPPO Reno8 T зі 100-мегапіксельною портретною камерою.

З 17 лютого по 8 березня 2023 року цей пристрій можна буде придбати за ціною 14 999 грн замість стандартної ціни 16 999 грн.

Технічні характеристики OPPO Reno8 T

Смартфон оснащений 6,43-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення до 90 Гц, типовою яскравістю 480 ніт та піковою яскравістю 800 ніт. Пристрій отримав 8-ядерний процесор Mediatek Helio G99 з частотою до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ вбудованого сховища UFS2.2.

Однією з головних особливостей OPPO Reno8 T виробник називає основну 100-мегапіксельну портретну камеру (об’єктив з діафрагмою f/1.7), яка дозволить користувачам «робити високоякісні портрети з безпрецедентною чіткістю та деталізацією». Додатково пропонується 2-мегапіксельний макро модуль з мікролінзами (f/3.3) з 20- або 40-кратним збільшенням. І ще доступний 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени. На передній панелі розташувалась 32-мегапіксельна селфі-камера (f/2,4). Основна та фронтальна камери здатні записувати відео з параметрами 1080p/[email protected]

В смартфоні встановлена батарея місткістю 5000 мА·год та підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт. Апарат містить модулі Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, стерео динаміки та 3,5-міліметровий роз’єм для навушників. Конструкція OPPO Reno8 T має клас захисту IP54. Також виробник звертає увагу на дизайн новинки. ОРРО Reno8 T представлений у двох кольорах: Помаранчевий (Sunset Orange) і Чорний (Midnight Black). Sunset Orange має задню кришку, виготовлену зі скловолокна та шкіри. Версія Midnight Black забезпечує шовковисто-гладке відчуття на дотик. Midnight Black має товщину 7,80 мм і важить близько 180 г, а Sunset Orange важить близько 183 г і має товщину 7,85 мм. До модуля камери додано декоративне світловідбивальне кільце.