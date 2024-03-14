В Україні почалися продажі смартфонів HONOR Magic V2 (80 тис. грн) та HONOR Magic 6 Lite (16 тис. грн)

На український ринок виходить складаний смартфон HONOR Magic V2. Він позиціюється як тонке рішення такого формфактора ─ перший у світі розкладний смартфон товщиною менше сантиметру у складеному вигляді.

Смартфон HONOR Magic V2 має два екрани. Внутрішній OLED екран має діагональ 7,92 дюйма, роздільну здатність 2344×2156 пікселів та частоту оновлення 120 Гц. Додатковий 6,43-дюймовий зовнішній екран отримав роздільну здатність 2376×1060 пікселів. Титановий шарнір здатний витримати до 400 тис. згинань.

Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативною пам’яттю обсягом 16 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 512 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній. Потрійна камера HONOR Magic V2 має основний 50-мегапіксельний модуль (f/1.9) з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль (f/2.0) та 20-мегапіксельний телефото модуль. Також доступні дві фронтальні камери на 16 Мп. Апарат отримав батарею місткістю 5000 мА∙год з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Товщина смартфона – 9,9 мм, а в розкладеному стані – 4,7 мм. Вага становить 231 г.

HONOR Magic V2 доступний в продажу в Україні за ціною 79 999 грн. Він пропонується у двох кольорах – чорному та фіолетовому. До 25 березня 2024 року діє спеціальна пропозиція з вигодою до 10 000 гривень, тому вартість новинки становить 69 999 грн.

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Водночас в продаж надійшла бюджетна модель HONOR Magic 6 Lite. В цьому випадку пропонується класичний формфактор моноблока з одним AMOLED дисплеєм, який має діагональ 6,78 дюйма, роздільну здатність 2652×1200 пікселів та частоту оновлення 120 Гц. Новинка отримала процесор Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Головний модуль камери виконаний на базі 108-мегапіксельного сенсора. Також камера пропонує ширококутний (5 Мп) та макро (2 Мп) камери. Місткість батареї становить 5300 мА∙год, а товщина корпусу ─ 7,98 мм.

Стандартна ціна HONOR Magic 6 Lite становить 15 999 грн, а до 25 березня дії акційна ціна – 13 999 грн. Смартфон доступний у трьох кольорах: помаранчевому, зеленому та чорному.

Нагадаємо, Honor, як і чимало інших міжнародних брендів, продовжує працювати в росії та платити податки країні-терористу, які спрямовуються на виготовлення ракет, що летять вбивати українців та знищувати українські міста. Ба більш, Honor особливо не ховається — китайський бренд став одним з лідерів російського ринку смартфонів, активно там рекламується та наймає робітників. Honor відновила офіційний продаж своєї продукції в Україні восени минулого року.

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