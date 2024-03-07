Вартість Tesla цього року впала на $234 млрд — це більше, ніж коштують McDonald’s, Disney або Nike

Акції автовиробника Ілона Маска впали на 29% менш ніж за 10 тижнів, закрившись у середу на найнижчому рівні з травня.

У результаті ринкова вартість Tesla знизилась з майже $800 млрд до трохи вище $550 млрд — загалом на $234 млрд і, як зазначає Business Insider, це більше, ніж коштують McDonald’s ($212 млрд), Disney ($202 млрд) і Cisco ($199 млрд).

Цей спад також близький до капіталізації Netflix ($259 млрд) і Coca-Cola ($257 млрд) та перевищує вартість American Express ($158 млрд) і Nike ($148 млрд). Він також більш ніж удвічі більший за вартість Starbucks ($104 млрд) і більш ніж утричі перевищує розмір Chipotle ($71 млрд), FedEx ($62 млрд) і Palantir ($58 млрд).

Стрімке падіння акцій Tesla також призвело до зменшення капіталу Ілона Маска майже на $40 млрд цього року — до рівня нижче $190 млрд. Нині підприємець опустився на третю сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg, поступившись першим, а згодом і другим місцем, Бернару Арно та Джеффу Безосу.

Якщо порівнювати з початком 2020 року, то акції Tesla зросли майже в 5 разів. Однак вони менші на 60% за піковий показник листопаду 2021 року, коли автовиробник оцінювався в $1,2 трлн.

Серед причин падіння акцій — ознаки зниження попиту на електромобілі серед споживачів і компаній з оренди автомобілів, таких як Hertz. Tesla також була змушена знизити ціни в умовах жорсткої конкуренції в Китаї з боку таких компаній, як BYD.

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Варто також зазначити, що вартість Tesla все ще більш ніж у 10 разів перевищує вартість General Motors ($46 млрд) або Ford ($49 млрд).

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