Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів, яка увійшла в топ-10 найбільших автовиробників 2023

BYD впевнено нарощує відрив від Tesla та решти виробників електричних авто — за підсумками 2023 року китайський автогігант продав близько 3,02 млн нових автівок, що на солідні 61,9% перевершує результат 2022 року. З них 1,6 млн становлять «чисті» електрокари на акумуляторах (BEV), а решта — гібриди з можливістю підзарядки від електромережі PHEV.

Тільки за грудень BYD відвантажила 340 178 авто, включаючи 190 754 повністю електричних моделей, а загальні продажі BEV за підсумками завершального кварталу 2023 року склали 526 409 штук. Це означає, що BYD очікувано випередила Tesla та стала новим світовим лідером з продажу електромобілів. Минулого кварталу Tesla відвантажила клієнтам близько 484,5 тис. авто (за весь 2023-й — цільові 1,8 млн штук), а випустила трохи менше як 500 тис. Водночас наразі 97% припадає на молодші моделі Model 3 і Model Y. Найімовірніше, BYD стане №1 за підсумками всього 2024 року. Це вперше Tesla поступилася лідерством в сегменті електричних авто за підсумками кварталу, а якщо враховувати гібриди, то BYD утримує першість ще з третього кварталу 2021 року. Не останню роль у цьому зіграло те, що BYD у 2022-му припинила випуск авто з ДВЗ, і наразі пропонує пів дюжини масових та непогано збалансованих моделей, які значно дешевше пропозицій Tesla.

Динаміка продажів електричних авто BYD за попередні 6 років

Як вже згадувалося у попередньому матеріалі, Китай зараз є найбільшим ринком електромобілів (продажі нових електромобілів зросли на 40% до минулого року, до 7,75 млн одиниць, свідчить груднева оцінка Китайської асоціації автовиробників) і експортує більше автомобілів, ніж будь-яка інша країна. Водночас BYD, яка є найбільшим китайським виробником, прогнозовано увійшла до топ-10 найбільших автовиробників за підсумками 2023 року.

10 найбільших автовиробників за підсумками 2023 року

І поки ЄС вбачає у китайських електромобілях загрозу власному автопрому і проводить антисубсидійне розслідування, яке ризикує перерости у торговельну війну ЄС з Китаєм, за аналогією з протистоянням США та Китаю, лідер ринку BYD продовжує агресивну експансію в ЄС планує побудувати в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів. Також BYD готує на 2024 рік нові електромобілі третього покоління, що вирізнятимуться насамперед новітніми технологіями, зокрема й системами автономного водіння. Тим часом Geely, другий за обсягом продажів автовиробник Китаю, планує у 2024 році продати 1,9 млн авто (у 2023-му продажі компанії зросли на 18%, до 1,69 млн авто).

Очікуються, що за підсумками 2023 року глобальні продажі нових електричних авто («чисті» BEV + гібриди PHEV) сягнуть 14-15 мільйонів — проти 13,75 млн у 2022 році. А їхня частка у загальному обсязі зросте до 7% проти 1% у 2020 році.