Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана

Марк Гурман відповідає на витік інформації про пристрої Apple

Минулого тижня Apple випустила програмну утиліту, яку згодом оперативно прибрала з доступу. Причина — у коді виявили ідентифікатори багатьох ще неанонсованих пристроїв і процесорів.

У цьому витоці коду згадуються наступні новинки:

HomePod mini з чипом S9 або новішим;

Apple TV на базі A17 Pro;

Studio Display з чипом A19 Pro;

iPad mini з A19 Pro;

бюджетний iPad із процесором A18;

Vision Pro з чипом M5;

Apple Watch Series 11, Ultra 3 та SE 3 з новим процесором S11.

Офіційно Apple поки що не підтвердила ці пристрої, а її плани традиційно можуть змінюватися.

У своєму щотижневому бюлетені Power On відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман прокоментував ці витоки. У розділі запитань та відповідей він зазначив, що дані в цілому збігаються з його попередніми прогнозами та публікаціями. Гурман підтвердив, що восени очікується оновлення Apple TV та HomePod mini, а на наступний рік готуються нові планшети iPad. Крім того, у розробці знаходяться нові монітори.

Стосовно гарнітури Vision Pro ситуація цікавіша. У коді згадується чип M5, але Гурман підтверджує, що Apple активно тестує й версії з M4. Тобто компанія паралельно відпрацьовує кілька варіантів, а фінальне рішення ще може змінитися. В будь-якому разі нова гарнітура отримає щонайменше чип M4, що стане суттєвим кроком уперед від нинішнього покоління з M2. При цьому очікувати радикального стрибка не варто — це буде радше еволюційне, ніж революційне оновлення.

Нагадаємо, за словами Марка Гурмана, Apple активно просувається в напрямку створення власного ШІ-чатбота.

Джерело: macrumors