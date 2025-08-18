Новини Пристрої 18.08.2025 comment views icon

Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана

Вадим Карпусь

Марк Гурман відповідає на витік інформації про пристрої Apple

Минулого тижня Apple випустила програмну утиліту, яку згодом оперативно прибрала з доступу. Причина — у коді виявили ідентифікатори багатьох ще неанонсованих пристроїв і процесорів.

У цьому витоці коду згадуються наступні новинки:

  • HomePod mini з чипом S9 або новішим;
  • Apple TV на базі A17 Pro;
  • Studio Display з чипом A19 Pro;
  • iPad mini з A19 Pro;
  • бюджетний iPad із процесором A18;
  • Vision Pro з чипом M5;
  • Apple Watch Series 11, Ultra 3 та SE 3 з новим процесором S11.

Офіційно Apple поки що не підтвердила ці пристрої, а її плани традиційно можуть змінюватися.

У своєму щотижневому бюлетені Power On відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман прокоментував ці витоки. У розділі запитань та відповідей він зазначив, що дані в цілому збігаються з його попередніми прогнозами та публікаціями. Гурман підтвердив, що восени очікується оновлення Apple TV та HomePod mini, а на наступний рік готуються нові планшети iPad. Крім того, у розробці знаходяться нові монітори.

Стосовно гарнітури Vision Pro ситуація цікавіша. У коді згадується чип M5, але Гурман підтверджує, що Apple активно тестує й версії з M4. Тобто компанія паралельно відпрацьовує кілька варіантів, а фінальне рішення ще може змінитися. В будь-якому разі нова гарнітура отримає щонайменше чип M4, що стане суттєвим кроком уперед від нинішнього покоління з M2. При цьому очікувати радикального стрибка не варто — це буде радше еволюційне, ніж революційне оновлення.

Нагадаємо, за словами Марка Гурмана, Apple активно просувається в напрямку створення власного ШІ-чатбота.

Джерело: macrumors

