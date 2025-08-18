Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана

Минулого тижня Apple випустила програмну утиліту, яку згодом оперативно прибрала з доступу. Причина — у коді виявили ідентифікатори багатьох ще неанонсованих пристроїв і процесорів.
У цьому витоці коду згадуються наступні новинки:
- HomePod mini з чипом S9 або новішим;
- Apple TV на базі A17 Pro;
- Studio Display з чипом A19 Pro;
- iPad mini з A19 Pro;
- бюджетний iPad із процесором A18;
- Vision Pro з чипом M5;
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 та SE 3 з новим процесором S11.
Офіційно Apple поки що не підтвердила ці пристрої, а її плани традиційно можуть змінюватися.
У своєму щотижневому бюлетені Power On відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман прокоментував ці витоки. У розділі запитань та відповідей він зазначив, що дані в цілому збігаються з його попередніми прогнозами та публікаціями. Гурман підтвердив, що восени очікується оновлення Apple TV та HomePod mini, а на наступний рік готуються нові планшети iPad. Крім того, у розробці знаходяться нові монітори.
Стосовно гарнітури Vision Pro ситуація цікавіша. У коді згадується чип M5, але Гурман підтверджує, що Apple активно тестує й версії з M4. Тобто компанія паралельно відпрацьовує кілька варіантів, а фінальне рішення ще може змінитися. В будь-якому разі нова гарнітура отримає щонайменше чип M4, що стане суттєвим кроком уперед від нинішнього покоління з M2. При цьому очікувати радикального стрибка не варто — це буде радше еволюційне, ніж революційне оновлення.
Нагадаємо, за словами Марка Гурмана, Apple активно просувається в напрямку створення власного ШІ-чатбота.
Джерело: macrumors
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: