Велика Британія розслідує вплив ChatGPT та інших систем штучного інтелекту на споживачів, бізнес та економіку

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (яке нещодавно потрапило в заголовки через блокування поглинання Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд) зосередиться на вивченні великих мовних моделей та генеративного ШІ, подібних до ChatGPT, розробленого OpenAI.

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Великі мовні моделі — це системи штучного інтелекту, які навчаються на величезних обсягах даних, щоб розуміти людську мову та створювати текстові відповіді до запитів користувача. Технологія має величезний потенціал для підвищення продуктивності людей, скорочуючи час, необхідний для створення тексту для маркетингових цілей чи написання коду для програм. Однак уряди багатьох країн стривожені швидкими темпами розробки систем ШІ та тим, як вони можуть вплинути на ринок праці.

У четвер регулятор Великої Британії оприлюднив заяву, в якій оголосив про плани вивчення впливу систем штучного інтелекту на людей, бізнес й економіку, та подальшого створення «керівних принципів підтримки конкуренції та захисту споживачів».

«Надзвичайно важливо, щоб потенційні переваги цієї технології були доступні для компаній і споживачів Великобританії, а люди залишалися захищеними від таких проблем, як неправдива або оманлива інформація. Наша мета — допомогти цій новій технології розвиватися таким чином, щоб забезпечити відкриті конкурентні ринки та ефективний захист споживачів», — сказала Сара Карделл, генеральний директор Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA).

До 2 червня CMA збиратиме «думки та докази від зацікавлених сторін», а у вересні опублікує звіт із висновками.

Раніше уряд Великої Британії звернувся до регуляторів з проханням перевірити наскільки системи ШІ дотримуються таких принципів, як безпека, прозорість і підзвітність. У березні країна оприлюднила власний підхід до регулювання технологій – щоправда, там нема нових правил, регуляторів просто просять застосовувати ті, що існують. У пропозиціях також не згадується назва ChatGPT.

Раніше італійська служба захисту даних наказала OpenAI тимчасово припинити обробку даних італійських користувачів на тлі розслідування щодо ймовірного порушення суворих європейських правил конфіденційності. Регулятор країни посилався на витік даних в компанії, який дозволяв переглядати заголовки розмов, які інші користувачі вели з чатботом.

Французькі та ірландські регулятори конфіденційності зв’язалися з колегами в Італії, щоб дізнатися більше про їхні висновки. А ЄС тим часом запропонував революційний законодавчий акт щодо ШІ, який суттєво обмежить використання штучного інтелекту в критичній інфраструктурі, освіті, правоохоронних органах і судовій системі.

Детальніше про те, як контролюватимуть ШІ-технології в США, ЄС, Китаї та Україні можна прочитати тут.