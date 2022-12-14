IMDb назвав кращі фільми та серіали 2022 року: у лідерах “Бетмен” та “Дивні дива”

Сайт IMDb представив щорічні рейтинги найпопулярніших фільмів та серіалів. Серед повнометражних кіноробіт лідирують “Бетмен” із Робертом Паттінсоном, сиквел “Доктора Стрейнджа” та ще один супергеройський фільм Marvel “Тор: Любов і грім”. Науково-фантастичний серіал “Дивні дива”, приквел “Гри Престолів” — “Дім дракона” від HBO, та ще одне творіння Netflix — драма “Краще подзвоніть Солу” — лідирують у відповідному рейтингу телесеріалів.

IMDb визначає щорічні рейтинги найпопулярніших фільмів та серіалів на основі фактичних переглядів сторінок більш ніж 200 мільйонами відвідувачів сайту, не покладаючись на невеликі статистичні вибірки чи огляди професійних критиків. Дані отримані з рейтингу кіно та телебачення IMDbPro, що оновлюється щотижня протягом року.

25 найкращих фільмів 2022 року

Кращою повнометражною картиною визнано один з найочікуваніших фільмів року, кримінально-детективний трилер «Бетмен» / Batman. В українських кінотеатрах фільм мав з’явитися 3 березня, але прем’єру перенесли на 12 травня через вторгнення росіян. Це історія про становлення майбутнього Темного лицаря Готема, з ролю якого досить непогано впорався Роберт Паттінсон.

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25 найкращих серіалів 2022 року

«Дивні Дива» / Stranger Things — один з головних серіалів сучасності, який Netflix випускає з 2016 року опинився на заслуженому першому місці. Шоу, натхненне творами Стівена Кінга, цінують за атмосферність, акторську гру і відсилання до жанрових фільмів 1980-х років.

Новий (четвертий за порядком) сезон, що вийшов у 2022 році, б’є рекорди на сервісі: за перші 28 днів глядачі провели за Stranger Things 4 понад один мільярд годин (якщо точніше, 1,15 млрд годин перегляду). «Дивні дива» вже продовжили на п’ятий сезон, який завершить поточну сюжетну лінію.

Раніше IMDb назвав 10 головних кінозірок 2022 року — перше місце у рейтингу вже другий рік поспіль посідає Анна де Армас. Акторка з Куби забезпечила собі лідерство завдяки ролям у двох популярних хітах Netflix — “Білявка” та “Сіра людина“, а також фільму Hulu “Глибокі води”.

Популярний агрегатор оцінок Metacritic також склав власні переліки найкращих фільмів та серіалів 2022 року. Наразі рейтинг фільмів очолює «Після сонця» / Aftersun — повнометражний дебют шотландської режисерки та сценаристки Шарлотти Уеллс. Щодо серіалів, то перше місце утримує “Краще подзвоніть Солу”, який завершився у 2022 році на шостому сезоні.