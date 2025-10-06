Новини Пристрої 06.10.2025 comment views icon

Відео розпакування Vivo X300 Pro демонструє знімний об'єктив та розкриває характеристики камери

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Відео розпакування Vivo X300 Pro демонструє знімний об'єктив та розкриває характеристики камери
Vivo X300 Pro з телеконвертером / Weibo

Хоча презентація флагманської серії смартфонів Vivo X300 відбудеться лише 13 жовтня, у Китаї вже з’явилася маса матеріалів про камерафон Vivo X300 Pro. Китайські користувачі демонструють перші розпакування, практичні відеоогляди та добірки прикладів фото з камери Zeiss, зроблених як із телеконвертером, так і без нього.

Перші огляди Vivo X300 Pro

На китайській платформі Weibo можна знайти не лише фото смартфона, а й перші повні відео розпакування. У коробці користувач отримує весь комплект для роботи з камерою, включно з телеконвертером Zeiss. Цей аксесуар, схоже, ідентичний до того, що випускався для Vivo X200 Ultra: він перетворює телеоб’єктив з фокусною відстанню 85 мм на еквівалент 200 мм. Це дозволяє отримати помітно кращу якість зйомки далеких об’єктів, ніж у випадку цифрового зуму, який покладається лише на алгоритми ШІ.

У мережі з’явилися також відео з повноцінними тестами смартфона на новому чипі MediaTek Dimensity 9500. В одному з них Vivo X300 Pro порівнюють із попередником X200 Pro. Згідно з тестами, товщина корпусу становить 7,99 мм, а вага — 226 г.

За результатами AnTuTu v11, Vivo X300 Pro набрав на понад 1 млн балів більше, ніж X200 Pro, що означає приріст приблизно на 40%. У тестах Geekbench і 3DMark Steel Nomad Light очікується підвищення продуктивності на 30-40%. Такі показники особливо важливі для геймерів і користувачів, які працюють із графічно вимогливими застосунками.

Що до автономності, базова модель Vivo X300 отримала акумулятор місткістю 6040 мА·год, а версія Pro — 6510 мА·год. Обидві підтримують швидке заряджання потужністю 90 Вт через USB-C. Водночас, як показав досвід із попередником, міжнародна версія може мати трохи меншу місткість акумулятора, особливо для європейського ринку.

Приклади фото з камери Zeiss Vivo X300 Pro

На Weibo також опубліковано 21 нове фото, зроблене камерою Zeiss. Перші два знімки демонструють вражаючі теле-макро можливості, після чого йдуть нічні портрети, зняті під час святкування Національного дня Китаю. Ймовірно, вони зроблені з використанням нової системи підсвічування Zoom Flash.

Спецпроєкти
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома
Від сайтів до квантових обчислень. Як Infinity Technologies поєднує розробку з науковими дослідженнями

Заключна серія фото присвячена відкриттю мосту Хуадзян, який нині вважається найвищим у світі. Частину цих кадрів знято з допомогою телеконвертера Zeiss, що зазначено у підписах до фото.

Vivo X300 Pro стане головним конкурентом не лише OnePlus 15 і Xiaomi 17 Pro, а й Oppo Find X9 Pro, що теж використовує чип Dimensity 9500. З урахуванням потужного процесора, покращених камер Zeiss і значної батареї, новий Vivo може стати одним із найцікавіших Android-флагманів кінця року.

Також варто зауважити, що Vivo X300 Pro має всі шанси невдовзі вийти за межі Китаю. Смартфон пройшов сертифікацію в Малайзії, що зазвичай означає швидкий старт міжнародних продажів. Хоча офіційно Vivo ще не підтвердила реліз у Європі, користувачі, ймовірно, зможуть імпортувати глобальну версію з таких ринків, як Гонконг.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Представлений Honor X9d: Si-C акумулятор на 8300 мАг та захист IP69K за ціною від $350
Google Pixel 10 Pro: "каша" на перших зразках роботи ШІ-режиму 100x Pro Res Zoom
Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110
Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400
Читання для задоволення скоротилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
Apple каже, що на iPhone 17 Pro немає подряпин — це "сліди від MagSafe"
Вийшли Xiaomi 17 Pro і Pro Max: другий екран для селфі, найновіший Snapdragon та величезна батарея
Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
В Україні відкрились офіційні продажі Apple iPhone 17 та iPhone Air: від ₴46 799, доступна оплата частинами
Apple оприлюднила ціни ремонту iPhone 17: скло за $159 та "інше" за $799
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал
Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
З iPhone, але без Wi-Fi: власникам iPhone 17 обмежують доступ до інтернету під час сполучення з Apple Watch
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати