Відео розпакування Vivo X300 Pro демонструє знімний об'єктив та розкриває характеристики камери

Хоча презентація флагманської серії смартфонів Vivo X300 відбудеться лише 13 жовтня, у Китаї вже з’явилася маса матеріалів про камерафон Vivo X300 Pro. Китайські користувачі демонструють перші розпакування, практичні відеоогляди та добірки прикладів фото з камери Zeiss, зроблених як із телеконвертером, так і без нього.

Перші огляди Vivo X300 Pro

На китайській платформі Weibo можна знайти не лише фото смартфона, а й перші повні відео розпакування. У коробці користувач отримує весь комплект для роботи з камерою, включно з телеконвертером Zeiss. Цей аксесуар, схоже, ідентичний до того, що випускався для Vivo X200 Ultra: він перетворює телеоб’єктив з фокусною відстанню 85 мм на еквівалент 200 мм. Це дозволяє отримати помітно кращу якість зйомки далеких об’єктів, ніж у випадку цифрового зуму, який покладається лише на алгоритми ШІ.

У мережі з’явилися також відео з повноцінними тестами смартфона на новому чипі MediaTek Dimensity 9500. В одному з них Vivo X300 Pro порівнюють із попередником X200 Pro. Згідно з тестами, товщина корпусу становить 7,99 мм, а вага — 226 г.

За результатами AnTuTu v11, Vivo X300 Pro набрав на понад 1 млн балів більше, ніж X200 Pro, що означає приріст приблизно на 40%. У тестах Geekbench і 3DMark Steel Nomad Light очікується підвищення продуктивності на 30-40%. Такі показники особливо важливі для геймерів і користувачів, які працюють із графічно вимогливими застосунками.

Що до автономності, базова модель Vivo X300 отримала акумулятор місткістю 6040 мА·год, а версія Pro — 6510 мА·год. Обидві підтримують швидке заряджання потужністю 90 Вт через USB-C. Водночас, як показав досвід із попередником, міжнародна версія може мати трохи меншу місткість акумулятора, особливо для європейського ринку.

Приклади фото з камери Zeiss Vivo X300 Pro

На Weibo також опубліковано 21 нове фото, зроблене камерою Zeiss. Перші два знімки демонструють вражаючі теле-макро можливості, після чого йдуть нічні портрети, зняті під час святкування Національного дня Китаю. Ймовірно, вони зроблені з використанням нової системи підсвічування Zoom Flash.

Заключна серія фото присвячена відкриттю мосту Хуадзян, який нині вважається найвищим у світі. Частину цих кадрів знято з допомогою телеконвертера Zeiss, що зазначено у підписах до фото.

Vivo X300 Pro стане головним конкурентом не лише OnePlus 15 і Xiaomi 17 Pro, а й Oppo Find X9 Pro, що теж використовує чип Dimensity 9500. З урахуванням потужного процесора, покращених камер Zeiss і значної батареї, новий Vivo може стати одним із найцікавіших Android-флагманів кінця року.

Також варто зауважити, що Vivo X300 Pro має всі шанси невдовзі вийти за межі Китаю. Смартфон пройшов сертифікацію в Малайзії, що зазвичай означає швидкий старт міжнародних продажів. Хоча офіційно Vivo ще не підтвердила реліз у Європі, користувачі, ймовірно, зможуть імпортувати глобальну версію з таких ринків, як Гонконг.

