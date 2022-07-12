Відеокарти Intel Arc Alchemist A550M та A770M показали себе у 3DMark – старша модель на рівні GeForce RTX 3070M

Майбутні мобільні відеокарти Intel Arc Alchemist A550M та A770M пройшли тестування в пакеті 3DMark (тести Time Spy та Fire Strike Extreme), завдяки чому ми можемо отримати попереднє уявлення про рівень їхньої продуктивності. Це також свідчить, що пристрої перейшли у фазу тестування, а отже їхня офіційна презентація може відбутися вже незабаром.

Відеокарта Intel Arc Alchemist A550M виконана на базі графічного процесора ACM-G10 із 16 ядрами Xe. Пристрій також містить 8 ГБ пам’яті GDDR6 із шиною доступу 128 біт. Водночас модель Intel Arc Alchemist A770M є більш продуктивним рішенням. У цьому випадку GPU включає 32 ядра Xe, а пам’ять GDDR6 має об’єм 16 ГБ та 256-бітну шину доступу.

У тесті 3DMark Time Spy відеокарта Intel Arc Alchemist A550M набрала 6017 балів. При цьому використовувався більш старий драйвер версії 1726 та активована функція Intel APO (Advanced Performance Optimizations). Використання APO фактично робить результат недійсним відповідно до правил 3DMark. Попередній досвід свідчить, що активація APO забезпечує покращення результату приблизно на 15%. З іншого боку, це забезпечує сумісність результатів із протестованою раніше версією Intel Arc A730M (з тим самим GPU ACM-G10, але 24 ядрами Xe). Модель A730M, маючи на 50% більше ядер Xe, виявилася на 67% швидше, ніж A550M. Також A730M була на 12% продуктивнішою від відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3060M.

Відеокарта Intel Arc Alchemist A770M у тесті 3DMark Fire Strike Extreme набрала 13244 бали, що приблизно відповідає результатам NVIDIA GeForce RTX 3070M.

Джерело: videocardz