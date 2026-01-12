Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер

RDNA 5 проти RTX 60: AMD свідомо поступається NVIDIA стартом продажу відеокарт

Поява ігрових відеокарт наступного покоління знову відкладається. За чутками, AMD планує випустити лінійку на базі архітектури RDNA 5 уже після релізу NVIDIA RTX 60, і все це — не раніше другої половини 2027 року. Про це повідомив інсайдер Kepler_L2 на форумах AnandTech.

За наявною інформацією, GPU з RDNA 5 базуватимуться на техпроцесі TSMC N3P і від самого початку орієнтуються до випуску на 2027 рік. Паралельно з’явилися дані про NVIDIA RTX 60 (Rubin) — їх очікують у другій половині 2027 року, найімовірніше ближче до кінця року. За словами Kepler_L2, AMD свідомо випускатиме свої рішення після NVIDIA, а не раніше.

Причина — цінова стратегія та маржинальність NVIDIA. Компанія має значно більший запас міцності й може дозволити собі швидко знижувати ціни у відповідь на конкурентні пропозиції. Якщо б AMD вийшла першою з агресивним цінником, NVIDIA могла б легко відповісти, знизивши ціни в масовому або високопродуктивному сегменті та водночас утримати статус флагмана продуктивності. Саме це NVIDIA робить уже багато років — фактично з часів GeForce GTX 980 Ti, що поступово витіснило AMD із сегмента відеокарт дорожчих за $1000. Підкреслюється, що NVIDIA здатна нівелювати майже будь-яку атаку з боку конкурентів звичайним коригуванням цін.

Kepler_L2 прямо зазначає:

“RDNA5 вже певний час планується на 2027 рік, і вони в будь-якому разі не можуть запуститися раніше за NVIDIA. Маржа NVIDIA величезна, і вони можуть протистояти майже будь-чому за допомогою зниження ціни. Те, що потрібно AMD — це щось, що знаходиться зовсім в іншій категорії продуктивності, як 9800X3D”

Водночас запуск своїх пристроїв після NVIDIA може зіграти AMD на руку. Після виходу відеокарт у роздріб NVIDIA зазвичай не поспішає міняти офіційні ціни, залишаючи це ринку. Істотні зниження трапляються рідко — зазвичай через рік або напередодні оновлення лінійки. Це дає AMD шанс точніше підібрати позиціювання й вдарити по співвідношенню ціни та продуктивності.

Якщо чутки підтвердяться, відеокарти з архітектурою RDNA 5 з’явиться лише наприкінці 2027 року. Для AMD це означає паузу приблизно у 2,5 року або понад 800 днів від запуску першої моделі на базі RDNA 4 — Radeon RX 9070 XT, яка дебютувала наприкінці лютого 2025 року. Для NVIDIA очікування ще довше: перша відеокарта серії RTX 50 Blackwell вийшла 30 січня 2025 року, тож до RTX 60 пройде майже три роки.

Джерело: wccftech