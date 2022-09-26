«Відьмак», «Енола Холмс 2» та інші анонси й трейлери із Netflix Tudum

Другий рік поспіль Netflix проводить трансляцію заходу Tudum, під час якого демонструє деякі зі своїх найочікуваніших фільмів та серіалів. Цього року охоплення розширили за рахунок ігрової тематики. Розглянемо найцікавіші анонси із заходу Netflix Tudum.

«Енола Холмс 2»

У сиквелі «Еноли Голмс» Міллі Боббі Браун та Генрі Кавіл знову зіграли ролі брата та сестри Голмсів, тільки цього разу Енола – самостійний детектив. Фільм вийде 4 листопада.

«Кам’яне серце»

Бойовик «Кам’яне серце» з Галь Гадот у головній ролі має вийти на Netflix у 2023 році. У зйомках також брали участь Джеймі Дорнан та Алія Бхатт.

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«Королева Шарлотта»

Netflix показала невеликий фрагмент із приквела до серіалу «Бріджертони».

«Уенздей»

Новий трейлер спін-оффа «Сімейки Аддамс» присвячений розумній руці. Серіал стартує на Netflix 23 листопада.

«Піноккіо»

Нове відео дає коротке уявлення про те, як було втілено у життя фантастичний світ покадрової анімації «Піноккіо» з Гільєрмо дель Торо. Фільм вийде 9 грудня.

«Мати»

Дженніфер Лопес у ролі найманої вбивці намагається врятувати дочку, від якої вона була змушена відмовитись. Трансляцію заплановано на травень 2023 року.

«Відьмак: Походження»

Показали перший трейлер приквела «Відьмака» з Мішель Йео у головній ролі. Серіал вийде на Netflix у грудні.

«Вони клонували Тайрона»

Комедійний науково-фантастичний детектив, у якому герої розслідують «мерзенний урядовий експеримент». Фільм обіцяють «незабаром».

«Відьмак»

Netflix підтвердила, що третій сезон «Відьмака» вийде влітку 2023 року.

Oxenfree

Пригодницька гра про містичні події, що вперше вийшла у 2016 році, тепер з’явилася на Netflix – невдовзі після того, як сервіс викупив її розробника Night School Studio.

«Ножі наголо: Скляна цибуля»

Новий трейлер фільму, показ якого заплановано на грудень.

«Школа добра та зла»

Адаптація «Школи добра та зла» має вийти на Netflix 19 жовтня.

«Поклик пекла»

Другий сезон «Поклику пекла» офіційно підтверджено, але терміни початку його показу поки не називаються.

«Паперовий дім: Корея»

Епізоди другої частини серіалу обіцяють почати показувати незабаром, але без уточнення дати.

«Гра у кальмара»

Поки ведуться роботи над другим сезоном «Гри в кальмара», режисер показав фрагмент, що не публікувався раніше, з дебютного сезону. Що стосується продовження, режисер каже, що другий сезон «буде наповнений абсолютно новими історіями».

Джерело: The Verge