Вихід гри Forspoken (першої для ПК із використанням Microsoft DirectStorage) перенесли на січень 2023 року

Компанії Square Enix та Luminous Productions заявили про перенесення виходу гри Forspoken на пізніший термін. Видавці змістили дату виходу Forspoken на 4 місяці – січень 2023 року. При цьому йдеться про те, що всі ігрові елементи завершені, і розробники зараз займаються відточуванням гри. Рішення перенести дату релізу було ухвалено після обговорення із ключовими партнерами.

Forspoken – це перша гра для ПК, де розробники продемонстрували використання технології Microsoft DirectStorage. Вона використовує стиснення ігрових ресурсів силами GPU, що знижує кількість операцій вводу-виводу та навантаження на CPU. За даними Microsoft, технологія DirectStorage дозволяє зменшити споживання ресурсів процесора на 20-40% у Windows 11. Вона також може збільшити пропускну здатність для сучасних накопичувачів NVMe та скоротити час завантаження у 10 разів для найшвидших SSD.

Також ігровий двигун Luminous Engine підтримує й інші новітні технології, такі як Screen Space Ambient Occlusion (SSAO), Screen Space Reflections (SSR) та Ray Traced Shadows (RTS). Крім того, це була одна з перших підтверджених ігор із підтримкою AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

Технологія DirectStorage доступна розробникам ігор із березня цього року. Оскільки Forspoken затримується, неясно, чи побачимо ми цю технологію найближчим часом. Поки що жодна інша гра для ПК не підтримує її.

Джерело: videocardz