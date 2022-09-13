Вийшла watchOS 9 з покращеним відстеженням занять спортом та новими циферблатами

Разом з iOS 16 компанія Apple також випустила операційну систему watchOS 9. Щоб встановити оновлення на розумний годинник, спочатку необхідно завантажити iOS 16 на свій iPhone.

Встановити watchOS 9 можна на розумний годинник Apple Watch Series 4 і новіші версії. Також потрібно зазначити, що окремі функції нової операційної системи можуть бути не доступні на деяких моделях Apple Watch і в деяких регіонах.

Як і в попередніх оновленнях, у watchOS 9 основна увага приділяється фітнесу. Користувачі зможуть бачити свої зони серцевого ритму під час тренувань та перегляду циклів сну. Також є підтримка тренувань з використанням кількох видів спорту та можливість відстежувати особисті найкращі результати. Крім того, можна встановити нагадування про необхідність приймати ліки. Додатково перероблено інтерфейс Siri, оновлено швидкі дії та додано декілька нових циферблатів.

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Джерело: Engadget