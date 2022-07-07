Вийшов перший трейлер комедії «Клерки 3» / Clerks III, прем’єра відбудеться у вересні 2022 року

Після низки проблем, які мало не перетворилися на виробниче пекло, третя частина комедії “Клерки” нарешті практично готова до релізу. Перша частина трилогії вийшла в далекому 1994 році, сіквел випустили у 2006 році й ось нарешті добре знайомі глядачеві герої востаннє зберуться разом.

Сценаристом, режисером та продюсером (і звичайно ж виконавцем ролі Мовчазного Боба) виступив Кевін Сміт, який запустив цю франшизу. За сюжетом один із головних героїв потрапляє до лікарні із серцевим нападом (очевидний натяк на такий самий випадок із Кевіном Смітом), після чого вирішує переосмислити своє життя і заразом зняти фільм про нього.

Прем’єра картини “Клерки 3” / Clerks III відбудеться у вересні 2022 року.

Джерело: Клерки