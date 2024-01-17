Військові США запустять 54 супутники для відстеження ракет нового покоління

Пентагон обрав підрядників для побудови значної частини своїх супутників для системи відстеження ракет наступного покоління, але зусилля з виявлення китайських і російських гіперзвукових ракет залежать від коштів, передбачених у ще не ухваленому оборонному бюджеті на 2024 рік, передає DefenceOne.

Компанії L3Harris, Lockheed Martin і Sierra Space побудують по 18 супутників для програми Proliferation Warfighter Space Architecture, отримавши контракти на загальну суму $2,5 млрд: $919 млн для L3Harris, $890 млн для Lockheed і $740 млн для Sierra Space, про що оголосив відділ закупівель Космічних сил.

Це перший контракт Sierra Space з Space Development Agency (Агентством космічного розвитку), який знаменує вихід нового великого постачальника на супутниковий ринок. Конкурс був «дійсно конкурентним», загалом дев’ять компаній запропонували свої послуги щодо створення цих супутників.

Кожна компанія створить 16 супутників попередження про ракетну небезпеку і стеження для виявлення балістичних і гіперзвукових ракет, а також по два супутники «попереднього управління вогнем», які більш детально відстежують гіперзвукові ракети й мають складніші інфрачервоні датчики для збору даних, які передаватимуться системам перехоплення, здатним збивати ракети.

Шість супутників протиракетної оборони SDA будуть оснащені камерами з широким і середнім фокусним кутом для охоплення великих територій і надання зображень з високою роздільною здатністю.

Космічні сили запустять супутники до квітня 2027 року на низьку навколоземну орбіту. Цей контракт на 54 супутники становитиме більшу частину всього шару відстеження, де буде «близько 100 супутників». Наразі агентство має чотири супутники стеження на орбіті для демонстраційних цілей, ще чотири очікують на запуск, і ще 35 заплановано.

Але ці плани залежать від грошей, які стануть доступними лише в тому випадку, якщо Конгрес ухвалить оборонний бюджет на 2024 рік.

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