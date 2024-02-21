Вілл Сміт спародіював сгенероване штучним інтелектом рік тому відео, де він їсть спагетті

Вілл Сміт опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, яке пародіює створене штучним інтелектом відео, де актор їсть спагетті, що стало вірусним минулого року. Після нещодавнього анонсу моделі синтезу відео Sora від OpenAI багато людей відзначили різкий стрибок у якості ШІ-відео за останній рік у порівнянні з сумнозвісним відео зі спагеті. Нове відео Сміта обігрує це порівняння, показуючи реального актора, який у комічній манері їсть спагетті, демонструючи шалений «прогрес», якого досяг ШІ за рік.

Поки ще не було відео від Sora зі спробою створити нове відео з Віллом Смітом, який їсть спагетті, але результат, швидше за все, буде набагато кращим за торішній (тоді використовувалася модель ModelScope AI), бо в того є очевидні глюки й деформації, передає ArsTechnica.

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