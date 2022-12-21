Віртуальний номер для Telegram продали на аукціоні за рекордні $770 000

В нещодавньому оновленні Telegram, серед інших нововведень, з’явилася можливість реєструватися без SIM-карти — у такому разі для входу використовуються анонімні (віртуальні) номери, які продаються на фірмовій блокчейн-платформі Fragment. І ось зараз на аукціоні продали досить помітний лот — за номер з сімома однаковими цифрами 8 хтось віддав 300 000 токенів TON, що еквівалентно $770 000.

Наразі це абсолютний рекорд платформи Fragment для номерів.

Раніше на платформі Fragment команда Telegram запустила продаж коротких імен користувачів, немала частина з яких перед цим була відібрана в іранських кіберсквотерів. Принаймні, так стверджував еміратський програміст російського походження та засновник Telegram Павло Дуров. Наразі рекорд серед імен користувачів на Fragment утримує лот @news, який наприкінці листопада продали за 994 000 TON, що еквівалентно $2,5 млн.

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Щодо токена TON, його запустили на децентралізованому блокчейні Open Network, який свого часу розробила команда Telegram — можна пригадати, як у 2020 році плани щодо запуску власної криптовалюти обернулися для Павла Дурова проблемами з регулятором США, немаленьким штрафом $18,5 млн та збитками. Та вочевидь Павло Дуров не збирається відступати — на початку грудня він анонсував створення децентралізованих бірж та гаманців.