«Вітаємо, бляха, в Україні». Україно-голлівудський містичний трилер «Еґреґор» вийде в прокат 20 квітня

Роботу над містичним трилером в стилі неонуар режисер Станіслав Капралов та продюсер Сергій Лавренюк розпочали у березні 2017 року. Знімання проходили в Києві, Львові, Нью-Йорку та деяких містах Польщі.

За сюжетом нью-йоркський детектив Артур отримує дивне послання з авіаквитком від свого університетського професора з України, якого не бачив вже багато років. Чоловік намагається розібратися, що сталося та дізнається про нібито самогубство професора й полювання на його дочку Лесю. Артур вилітає до Києва, щоб провести власне розслідування та врятувати рідну дитину викладача, який відіграв важливу роль в його житті. «Вітаємо, бляха, в Україні» – одна з фраз Артура в фільмі, яка досить точно описує усі пригоди, з якими доведеться зіткнутися головним героям.

У фільмі зіграли Омрі Роуз («Ліга справедливості»), Олена Лавренюк («Dzidzio контрабас», «Кава з кардамоном»), Валерія Караман («Маяк») та Анджей Зелінський (серіал «Ватага», виробництва HBO і фільм «Піаніст» Романа Поланскі). Окрім того, глядачі побачать зірку польського кінематографа – Данієля Ольбрихського, улюбленого актора всесвітньо відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана.

Омрі Роуз також вказаний як автор сценарію – разом з Любомиром Левицьким, який на початку виробництва планував взяти на себе роль режисера, та Сергієм Касторних.

Фільм створено у копродукції компаніями Solar Media Entertainment (Україна), Bow And Axe (Польща), FishCorb Films (США) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського інституту кіно. Загальна вартість виробництва фільму – 66 млн грн, з них українська державна підтримка – 22 млн грн.

«Еґреґор» вийде в український прокат 20 квітня 2023 року.

Наприкінці трейлеру зазначено, що стрічка присвячена пам’яті актора Павла Лі та Олександра Суворова – постановника піротехнічних трюків, який працював разом з командою фільму «Еґреґор». Обидва загинули минулого року, захищаючи Україну.

Офіційний трейлер фільму «Еґреґор»

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