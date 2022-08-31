Витік підтвердив дизайн Apple iPhone 14 та розкрив нові кольори

Інформатор DuanRui з Китаю опублікував зображення та відео, що демонструють зовнішній вигляд iPhone 14. Також у соцмережі Weibo з’явилося коротке відео з демонстрацією макету апарату. Відомості про дизайн із вирізами для камери та датчиків підтвердилися, а кольори виглядають дуже незвичайно.

Фіолетовий колір, що переливається, – абсолютно нове рішення для Apple iPhone. Апарат змінює відтінок залежно від кута освітлення. На інших зображеннях видно синій, блакитний та темно-сірий (чорний) варіанти. Хоча кадр не містить подробиць, кольори гармоніюють із фіолетовим смартфоном та виглядають як частини однієї колірної лінійки.

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Цікавість викликає незвичайний білий (золотий?) апарат із бронзово-чорною бічною гранню (який не так легко розгледіти на зображенні). Варто урахувати, що низка авторитетів у мережі вважають кадр підробкою.

Дисплей з довгим вирізом для датчиків та окремим для камери, мабуть, можна вважати остаточним варіантом. Таке рішення підтверджено безліччю витоків. Думки в мережі вже розділилися на прихильників та опонентів такого оформлення. Також з чуток відомо, що перфорація буде тільки на дорожчих моделях Pro, тоді як стандартні iPhone збережуть знайомий виріз екрана.

Як виглядатиме iPhone 14, стане остаточно відомо вже 7 вересня, у день презентації Apple. Однак загальні контури можна з великою ймовірністю вгадати вже зараз.

Джерело: TechSpot