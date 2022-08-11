Новини

iPhone 14 — наскільки подорожчають нові смартфони Apple відносно попередників [оцінка Мін-Чі Куо]

iPhone 14 — наскільки подорожчають нові смартфони Apple відносно попередників [оцінка Мін-Чі Куо]

Попри скорочення світового ринку смартфонів на тлі економічної кризи Apple демонструє стабільність і впевнено продовжує збільшувати обсяг продажів iPhone — минулого кварталу компанія навіть продемонструвала кращий результат за останні 10 років. Водночас прибуток Apple знизився на 11%, тож, здається, підвищення цін не уникнути. Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо  повідомляє, що майбутня лінійка iPhone 14 суттєво додасть у ціні відносно iPhone 13.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Аналітик вважає, що середня ціна продажу (ASP) всієї лінійки iPhone 14 може зрости на 15% у порівнянні з нинішньою серією iPhone 13. Ціни базової моделі iPhone 13 в США починаються від $799 за версію зі 128 ГБ пам’яті, тоді як Pro та Pro Max підіймають планку мінімальної ціни до $999 та $1 099 відповідно. І хоча Куо не надає точних прогнозованих значень цін за кожною окремою моделлю, він вважає, що ASP лінійки iPhone 14 (включаючи моделі Pro) може коливатися від $1000 до $1050. У підвищенні ASP аналітик звинувачує потенційно дорожчі iPhone Pro та Pro Max, а також збільшення їхньої частки у загальному обсязі продажів.

У червні аналітик інвестиційної фірми Wedbush Securities Дейв Айвс розповів виданню The Sun, що він очікує підвищення ціни iPhone 14 на $100 відносно iPhone 13 через інфляцію, яка боляче б’є по глобальному ланцюжку постачань. Водночас корейський інсайдер Lanzuk повідомляє, що Apple підвищить ціни лише на Pro-моделі, тоді як базовий iPhone 14 не подорожчає відносно iPhone 13.

Курс
Python вечірній
Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python вечірній

Запуск iPhone 14 з чотирьох моделей традиційно очікується восени разом з низкою інших новинок. За попередніми даними, базовий iPhone 14 отримає покращену 48-мегапіксельну основну камеру та селфі-камеру з автофокусом, та основна увага в цьогорічному оновленні відведена саме iPhone 14 Pro та Pro Max — у старших моделях Apple, за чутками, відмовиться від прямокутного вирізу, що називається «чубчиком» та «монобровою», на користь нового дизайну з двома отворами різної форми. Також iPhone 14 Pro та Pro Max вирізнятимуться новим процесором — A16 — та підтримкою функції Always-on Display.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати