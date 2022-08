iPhone 14 — наскільки подорожчають нові смартфони Apple відносно попередників [оцінка Мін-Чі Куо]

Попри скорочення світового ринку смартфонів на тлі економічної кризи Apple демонструє стабільність і впевнено продовжує збільшувати обсяг продажів iPhone — минулого кварталу компанія навіть продемонструвала кращий результат за останні 10 років. Водночас прибуток Apple знизився на 11%, тож, здається, підвищення цін не уникнути. Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо повідомляє, що майбутня лінійка iPhone 14 суттєво додасть у ціні відносно iPhone 13.

Аналітик вважає, що середня ціна продажу (ASP) всієї лінійки iPhone 14 може зрости на 15% у порівнянні з нинішньою серією iPhone 13. Ціни базової моделі iPhone 13 в США починаються від $799 за версію зі 128 ГБ пам’яті, тоді як Pro та Pro Max підіймають планку мінімальної ціни до $999 та $1 099 відповідно. І хоча Куо не надає точних прогнозованих значень цін за кожною окремою моделлю, він вважає, що ASP лінійки iPhone 14 (включаючи моделі Pro) може коливатися від $1000 до $1050. У підвищенні ASP аналітик звинувачує потенційно дорожчі iPhone Pro та Pro Max, а також збільшення їхньої частки у загальному обсязі продажів.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022