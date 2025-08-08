banner
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ

Андрій Русанов

Редактор новин

Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
У відео Windows 2030 Vision віцепрезидент Microsoft з підприємств та безпеки розмірковує про технології майбутнього.

Девід Вестон вважає, що вже за кілька років стануть непотрібними звичні усім вже п’ять десятиліть миші та клавіатури. Їх нібито замінить спілкування зі штучним інтелектом за допомогою голосу. Він каже, що розмова — набагато природніша форма спілкування.

“Світ переміщення мишею, натискання клавіш та друку здаватиметься новому поколінню таким же чужим, як і використання DOS”, — каже Вестон у відео.

Функціонер Microsoft розповідає не лише про форму, але й про якість роботи з комп’ютерами. Людина не просто зможе природно спілкуватися з ШІ, технології розширять її можливості.

“Я твердо переконаний, що через п’ять років ви зможете найняти експерта з безпеки, а насправді “під капотом” буде агент штучного інтелекту. Але спосіб взаємодії з ним буде дуже схожим на те, як ви взаємодієте з людьми сьогодні”, — зауважує Вестон.

За словами спікера, це дозволить малому та середньому бізнесу отримати доступ до рівня послуг безпеки, який наразі доступний лише великим підприємствам. Вестон каже, що впровадження штучного інтелекту позбавить людей від виробничої рутини та дасть можливість зосередитися на дійсно цікавих та корисних речах.

І ніби усього цього недостатньо, Вестон дражнить слухачів ще однією сенсацією. У його прогнозі щодо основних тенденцій наступних п’яти років йдеться про “необмежені обчислення у формі квантових технологій”.

Відверто кажучи, погляд одного з керівників Microsoft здається дещо відірваним від реальності, і це стосується не лише необмежених квантових обчислень. Так, ймовірно, роль голосу та ШІ зросте, але навряд вони позбавлять Windows звичайних засобів введення даних. Для цього є безліч перешкод.

По-перше, віцепрезидент з питань підприємств та безпеки мав би знати, що коли людина щось говорить, це чують всі навколо, а інформаційна безпека, вочевидь, страждає. По-друге, розмова банально заважає іншим. Уявіть собі великий офіс чи коворкінг, де всі постійно керують пристроями за допомогою голосу. Інша причина, про котру знають учасники частих нарад — багато говорити втомлює фізично. Хтось може це робити, як, наприклад, викладачі, а хтось не дуже.

Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов’язано з ШІ

Найменш очевидна перешкода: керування голосом насправді не швидке. Просто настигнути на іконку або інший візуальний елемент майже завжди швидше, ніж дати голосову команду. І вам при цьому не потрібно пам’ятати про цей елемент: ви бачите його перед собою на екрані, навіть якщо раніше ніколи не бачили та не знали про нього взагалі. Лише натисніть — і дія миттєво виконана. Промовляння будь-якого слова майже стовідсотково буде довшим. Тому навряд традиційним тихим та швидким засобам введення загрожує зникнення.

