Google телефонуватиме за вас в магазини

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Кілька років тому Google продемонструвала публіці технологію Duplex AI, яка за допомогою ШІ, здатна здійснювати самостійні дзвінки. Нещодавно історія отримала продовження, тепер цей функціонал доступний у звичайному пошуку Google.

Розділ Технології виходить за підтримки

Стосовно Duplex AI слід уточнити, що технологія вже деякий час використовується у смартфонах Pixel та пристроях на iOS через Google Assistant. Але у своєму останньому оновленні, пошуковий гігант повідомив, що впровадить її аналог і у вже звичний пошуковий сервіс.

По суті, це ШІ-помічник, який самостійно може здійснювати телефонні дзвінки місцевим компаніям від імені користувача. За необхідності, він може поцікавитись цінами, пропозиціями та наявністю товару, при цьому голос використовуватиме, як заявляється, природній.

Нова опція доступна в результатах пошуку під назвою «Доручити ШІ перевірити ціни». Далі потрібно буде заповнити спеціальну форму з деталями про необхідний товар, або послугу і просто надіслати запит. ШІ-помічник зв’яжеться з необхідними компаніями, консолідує усі необхідні дані про товари та послуги та надішле результати пошуку SMS, або поштою.

Прикладом його роботи може бути пошуковий запит як «знайти перукарню поруч зі мною». Після отримання запиту, помічник задасть кілька уточнювальних питань таких як, наприклад, потрібна чоловіча, або жіноча стрижка, бажаний час і т.д. та візьметься за пошук.

Функція доступна для усіх користувачів США. Однак для підписників Google AI Pro та AI Ultra ці географічні ліміти розширені. Також відомо, що усі автоматичні дзвінки записуватимуться для подальшого аналізу та удосконалення майбутніх пошуків.

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Також заявлена підтримка новітньої моделі ШІ Gemini 2.5 Pro, але доступна вона лише для підписників Google AI Pro та AI Ultra. Gemini 2.5 Pro була анонсована у березні цього року, її основним профілем є складні ШІ-запити (математика, кодування та інше).

На останок, сам ШІ-пошук отримає глибший режим, який допоможе знайти максимально поглиблену інформацію, з урахуванням наукових досліджень на різні теми. Правда і цей функціонал доступний все тим же Google AI Pro та AI Ultra акаунтам із вибраним експериментальним режимом ШІ у Search Labs.

Джерело: Neowin