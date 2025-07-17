Новини Технології 17.07.2025 comment views icon

Google телефонуватиме за вас в магазини

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

Google телефонуватиме за вас в магазини
Depositphotos

Кілька років тому Google продемонструвала публіці технологію Duplex AI, яка за допомогою ШІ, здатна здійснювати самостійні дзвінки. Нещодавно історія отримала продовження, тепер цей функціонал доступний у звичайному пошуку Google.

Стосовно Duplex AI слід уточнити, що технологія вже деякий час використовується у смартфонах Pixel та пристроях на iOS через Google Assistant. Але у своєму останньому оновленні, пошуковий гігант повідомив, що впровадить її аналог і у вже звичний пошуковий сервіс.

По суті, це ШІ-помічник, який самостійно може здійснювати телефонні дзвінки місцевим компаніям від імені користувача. За необхідності, він може поцікавитись цінами, пропозиціями та наявністю товару, при цьому голос використовуватиме, як заявляється, природній.

Нова опція доступна в результатах пошуку під назвою «Доручити ШІ перевірити ціни». Далі потрібно буде заповнити спеціальну форму з деталями про необхідний товар, або послугу і просто надіслати запит. ШІ-помічник зв’яжеться з необхідними компаніями, консолідує усі необхідні дані про товари та послуги та надішле результати пошуку SMS, або поштою.

Прикладом його роботи може бути пошуковий запит як «знайти перукарню поруч зі мною». Після отримання запиту, помічник задасть кілька уточнювальних питань таких як, наприклад, потрібна чоловіча, або жіноча стрижка, бажаний час і т.д. та візьметься за пошук.

Функція доступна для усіх користувачів США. Однак для підписників Google AI Pro та AI Ultra ці географічні ліміти розширені. Також відомо, що усі автоматичні дзвінки записуватимуться  для подальшого аналізу та удосконалення майбутніх пошуків.

Також заявлена підтримка новітньої моделі ШІ Gemini 2.5 Pro, але доступна вона лише для підписників Google AI Pro та AI Ultra. Gemini 2.5 Pro була анонсована у березні цього року, її основним профілем є складні ШІ-запити (математика, кодування та інше).

Google телефонуватиме за вас в магазини
Експериментальний режим / Google

На останок, сам ШІ-пошук отримає глибший режим, який допоможе знайти максимально поглиблену інформацію, з урахуванням наукових досліджень на різні теми. Правда і цей функціонал доступний все тим же Google AI Pro та AI Ultra акаунтам із вибраним експериментальним режимом ШІ у Search Labs.

Джерело: Neowin

 

Популярні новини

Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Підставка Native Union Desk Laptop для Mac і iPad: матове металеве покриття, висота до 60 см, ціна 3199 грн
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
Фото Apple iPhone 17 Pro, кольори Air і базової моделі та пригоди Dynamic Island у нових витоках
Asus представила RTX 5090 і 5070 Ti BTF з прихованим роз’ємом живлення GC-HPWR
Opera 120 отримала власний ШІ-перекладач на 40 мов та покращення безпеки
Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
GIGABYTE AERO X16 та GAMING A16 від 50 тис. грн: голосові команди, до 4 ТБ SSD й вибір між AMD та Intel
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Нанороботи залізуть в ніс, щоб почистити його краще за ліки, — китайські вчені
Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз
Науковці склали топ зволожуючих напоїв — вода не на першому місці
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Новинка від бренду Spigen – ремінці Athlex Air Active для Apple Watch
Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати