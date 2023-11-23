Внутрішні записки Microsoft про «дивні дива‎» в OpenAI — і жодного слова про «‎новий підрозділ штучного інтелекту»

Технічний директор і виконавчий віцепрезидент Microsoft Кевін Скотт звернувся до персоналу, прояснивши хаотичні події вихідних.

Вихідними здавалося, що Сем Альтман, неочікувано звільнений з OpenAI, і співзасновник стартапу Грег Брокман можуть опинитись в Microsoft і очолити нову дослідницьку ШІ-лабораторію. Але, після днів важких переговорів та бойкоту сотень співробітників, Сема зрештою повернули на посаду гендиректора та призначили нову раду директорів.

Технічний директор Microsoft і виконавчий віцепрезидент зі штучного інтелекту Кевін Скотт нині звернувся до співробітників корпорації щодо потрясінь OpenAI — і це перше офіційне повідомлення до персоналу під час хаотичних подій в ШІ-стартапі (за винятком заяв Наделли в X та коментарів журналістам). Ось повний текст:

«Як ви вже, мабуть, знаєте, OpenAl призначила нову раду директорів. Сем Альтман і Грег Брокман погодилися повернутись. Події останніх днів були невизначеними для наших колег з OpenAl і викликали великий інтерес у багатьох інших. Протягом цього часу нічого не змінювалось у наших планах щодо надання партнерам та клієнтам найкращих у світі технологічних платформ і продуктів ШІ. Ми продовжимо підтримувати наших колег з OpenAl та феноменальну роботу, яку вони виконують разом з нами у цій місії. Як і протягом останніх 4+ років, ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи з Семом та його командою.

Попри події, які могли відвернути увагу, Microsoft, як і OpenAl незмінно працювали. З п’ятниці Azure розгорнула новий ШІ-комп’ютер, наша нова організація MSR Al Frontiers опублікувала своє нове передове дослідження Orca 2, а OpenAl додала нові голосові функції в ChatGPT. Три таких досягнення за тиждень, поряд із великим святом у США та величезним галасом навколо нас, багато говорять про відданість, зосередженість і відчуття терміновості, які є у кожного.

Від імені команди вищого керівництва дякую усім за вашу рішучість і дякую людям, які зробили все можливе протягом останніх кількох днів, щоб допомогти».

Після оприлюднення записки Скотта, власну заяву оприлюднив на X і гендиректор Microsoft Сатья Наделла, дещо розширивши її на внутрішньому форумі корпорації:

«Напередодні Дня подяки хочу подякувати усім вам за наполегливу працю. Швидкість інновацій, якої ви досягли, була надзвичайною, особливо в період тривалих труднощів і невизначеності у світі. Але технології, включно з ШІ — це лише інструмент; це засіб, а не мета. Наша мета — це розширення можливостей людей і організацій по всій планеті — окремої людини, окремої спільноти, окремої країни. Зрештою, найбільшим привілеєм моєї роботи є робота з людьми, якими керує місія. Немає кращого прикладу цього, ніж останні 5 днів, коли я бачив, як люди в компанії залишаються зосередженими на місії та обслуговуванні наших клієнтів і партнерів, допомагаючи всіма можливими способами. Ось за що я особливо вдячний. Мені пощастило вважати вас усіх колегами‎».

Курс Стратегический маркетинг. Від хаосу до системного маркетингу разом із Тетяною Лукинюк, B2C-директором у Kyivstar, колишнім CMO у Coca-Cola, Mars Ukraine та генеральною директоркою у Red Bull Ukraine. Отримати інформацію про курс

Ані Наделла, ані Скотт жодним словом не згадали про «‎новий ШІ-підрозділ», який мав очолити Альтман у разі повноцінного відходу з OpenAI, що ще більше підтверджує теорії про те, що Microsoft просто «‎натиснула» на правління стартапу, аби ситуація була розв’язана потрібним їй чином.

До цього Наделла дуже непевно говорив про перехід Альтмана в коментарях журналістам:

«Ми віддані OpenAI й Сему, незалежно від конфігурації», — сказав Наделла в інтерв’ю CNBC, додавши, що Microsoft «обрала однозначне партнерство з OpenAI, яке, очевидно, залежить від того, чи залишаться там люди‎», тож він «‎відкритий для обох варіантів».

Кевін Скотт, який надіслав записку співробітникам, вже очолює зусилля Microsoft зі штучного інтелекту. Чи справді в корпорації було місце одразу для двох старших керівників ШІ? Тепер ми цього ніколи не дізнаємося.