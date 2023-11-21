Сем Альтман приєднується до Microsoft? Сатья Наделла, здається, не знає

Генеральний директор Microsoft дав офіційні коментарі після кількох днів потрясінь в OpenAI, пов’язаних зі зміною керівництва, але був не багатослівним.

Вчора керівник корпорації Сатья Наделла оголосив, що колишній генеральний директор OpenAI Сем Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман приєднаються до Microsoft, щоб очолити нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Заява призвела до стрімкого зростання акцій Microsoft, але за добу після цього Наделла вже не виглядає таким впевненим.

«Ми віддані OpenAI й Сему, незалежно від конфігурації», — сказав Наделла в інтерв’ю Джону Фортту з CNBC, додавши, що Microsoft «обрала однозначне партнерство з OpenAI й, очевидно, це залежить від того, чи залишаться люди в OpenAI або перейдуть Microsoft», тож він відкритий для обох варіантів.

На питання про те, чи справді Альтман і сотні співробітників OpenAI, які погрожують звільнитися, приєднаються до Microsoft, Наделла відповів:

«Це вирішать рада директорів і керівництво OpenAI, а також співробітники».

Пізніше Наделла додав, що Microsoft «вже має власні можливості штучного інтелекту».

«Вони всі в процесі приєднання», — це останній коментар, який надав Наделла на питання про перехід Альтмана, Брокмана і їхніх прихильників з OpenAI.

Якщо читати між рядків, то єдине, чого хочуть і Наделла, і Альтман, і співробітники — щоб правління OpenAI зникло, тому у керівництві так обережно говорять про перехід.

За даними The Verge, Альтман ще не відображається в корпоративному каталозі Microsoft, але це можна пояснити екстренним прийняттям рішення. Якщо Сем повністю приєднається до корпорації, він отримає посаду генерального директора, яка зазвичай зарезервована для керівників великих підрозділів, таких як Microsoft Gaming, або придбаних компаній, таких як LinkedIn і GitHub. Таким чином Альтман і надалі залишатиметься генеральним директором, але питання де саме — в Microsoft, чи в OpenAI — все ще залишається відкритим.