Новини IT-бізнес 21.11.2023 о 10:56 comment views icon

Сем Альтман приєднується до Microsoft? Сатья Наделла, здається, не знає

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Генеральний директор Microsoft дав офіційні коментарі після кількох днів потрясінь в OpenAI, пов’язаних зі зміною керівництва, але був не багатослівним.

Вчора керівник корпорації Сатья Наделла оголосив, що колишній генеральний директор OpenAI Сем Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман приєднаються до Microsoft, щоб очолити нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Заява призвела до стрімкого зростання акцій Microsoft, але за добу після цього Наделла вже не виглядає таким впевненим.

«Ми віддані OpenAI й Сему, незалежно від конфігурації», — сказав Наделла в інтерв’ю Джону Фортту з CNBC, додавши, що Microsoft «обрала однозначне партнерство з OpenAI й, очевидно, це залежить від того, чи залишаться люди в OpenAI або перейдуть Microsoft», тож він відкритий для обох варіантів.

На питання про те, чи справді Альтман і сотні співробітників OpenAI, які погрожують звільнитися, приєднаються до Microsoft, Наделла відповів:

«Це вирішать рада директорів і керівництво OpenAI, а також співробітники».

Пізніше Наделла додав, що Microsoft «вже має власні можливості штучного інтелекту».

«Вони всі в процесі приєднання», — це останній коментар, який надав Наделла на питання про перехід Альтмана, Брокмана і їхніх прихильників з OpenAI.

Якщо читати між рядків, то єдине, чого хочуть і Наделла, і Альтман, і співробітники — щоб правління OpenAI зникло, тому у керівництві так обережно говорять про перехід.

Вакансії

Design Lead Spribe

Marketing Director League \ Design Agency, Київ

Junior SEO specialist Zeeks

За даними The Verge, Альтман ще не відображається в корпоративному каталозі Microsoft, але це можна пояснити екстренним прийняттям рішення. Якщо Сем повністю приєднається до корпорації, він отримає посаду генерального директора, яка зазвичай зарезервована для керівників великих підрозділів, таких як Microsoft Gaming, або придбаних компаній, таких як LinkedIn і GitHub. Таким чином Альтман і надалі залишатиметься генеральним директором, але питання де саме — в Microsoft, чи в OpenAI — все ще залишається відкритим.

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Дописи
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати