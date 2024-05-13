Vodafone Україна розробив власну версію ШІ для контакт-центрів — запуск запланований на 15 травня

За словами керівника департаменту цифрових рішень та платформ Vodafone Україна Сергія Бериславського розробка та підтримка власної ШІ-системи обійшлась компанії у «десятки мільйонів».

Запуск MVP (мінімально життєздатний продукт) запланований на 15 травня, повідомив Бериславський в інтерв’ю виданню dev.ua.

«Ми протестуємо його всередині компанії, на власних бізнес-процесах обслуговування клієнтів, старт MVP намічений 15 травня. В цей проєкт ми залучили наразі близько 30 людей».

Першочергово штучний інтелект використовуватимуть для покращення роботи контакт-центру Vodafone, де працюють сотні людей. Бериславський зазначив, що продукт ШІ в компанії розділений на кілька етапів і перший охоплює саме «голосову» роботу.

«Щодня співробітнику буде доступна інформація, наскільки він ефективно перформить, що йому треба змінити, як поміняти свій скрипт, де йому треба бути більш наполегливим у спілкуванні з клієнтом, або які слова використовувати для того, щоб його робота приносила більше цінності для нашої компанії та більше цінності для клієнта», — додає Сергій Бериславський.

Vodafone інвестував у проєкт власного ШІ «десятки мільйонів» — готові LLM (великі мовні моделі) компанія вирішила не використовувати, тож самостійно розробляла і навчала систему.

«Не називатиму точні цифри, але це десятки мільйонів, які ми вкладаємо, вже вклали і плануємо вкладати у цю історію. І вона складається з декількох частин. Перша — це побудова власної hardware-інфраструктури. Сервери, багато GPU, які коштують зараз мільйони, дістаються досить складно, але ми це вирішуємо. Друге — побудова софтової частини, для цього існує власна ІТ-компанія — IT SmartFlex, яка якраз і надає цю послугу для Vodafone Ukraine — побудову продукту комплексно».

Додатково Vodafone працює над проєктом власного чатбота, паралельно тестуючи опенсорс-модель Meta, а також розмірковує над запуском «цифрових двійників» для екранного обслуговування клієнтів.

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