Volkswagen розробляє новий електричний Golf. А як же ID.3?

Volkswagen підтвердила розробку нового повністю електричного Golf, але що це означає для ID.3? Технічний директор VW, Кай Груніц, каже, що в цих двох електромобілів одні й ті ж потенційні покупці, але легендарність бренду Golf є важливою перевагою.

Цього року Volkswagen святкує 50-річний ювілей Golf після того, як перша модель зійшла з конвеєра в березні 1974 року. Відтоді VW продала понад 37 млн автомобілів Golf восьми поколінь по всьому світу. Груніц підтвердив, що наступне покоління буде повністю електричним і вийде, ймовірно, у 2028 році.

Що це означає для ID.3? Повністю електричний хетч, розроблений для заміни e-Golf, може бути замінений новим електричним Golf.

У нас недостатньо місця для того, щоб мати дві або три різні моделі на одного потенційного клієнта. Ми почали працювати над повністю електричним Golf, але буде перекриття із ID.3. — пояснив Груніц.

Груніц заявив, що Golf є «серцем нашого бренду», і сказав, що VW не збирається вбивати цю назву. За словами Груніца, електричний Golf буде «справжнім Golf». «Він повинен виглядати як Golf. Він має бути доступним, як Гольф. Він повинен їздити як Golf». Кай також підтвердив, що повинна вийти версія GTI.

Новий повністю електричний Golf не базуватиметься на платформі MEB, як ID.3. За словами Груніца, він буде побудований на платформі SSP наступного покоління.