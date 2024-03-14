«Ворон» — трейлер нової екранізації графічного роману Джеймса О’Барра з Біллом Скашгордом

Фільм Lionsgate, який зрежисував Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), вийде в прокат 7 червня.

«Споріднені душі Ерік Дрейвен (Скашгорд) і Шеллі Вебстер (FKA twigs) були жорстоко вбиті, коли їх наздогнали демони темного минулого. Ерік отримує шанс врятувати справжнє кохання, пожертвувавши собою, та вирушає, щоб помститися убивцям, подорожуючи світами живих та мертвих», — йдеться у синопсисі.

До акторського складу «Ворона» також увійшли Денні Г’юстон, Ізабелла Вей, Лора Бірн, Самі Буажила та Джордан Болджер. Сценарій написали Зак Бейлін і Вільям Шнайдер, а серед продюсерів — Віктор Хадіда, Моллі Хасселл, Джон Дженкс і покійні Семюел Хадіда та Ед Прессман.

Фільм «Ворон» заснований на однойменному графічному романі Джеймса О’Барра, написаному після загибелі його коханої в автокатастрофі. У 1994 році вийшла кіноадаптація від режисера Алекса Прояса з Брендоном Лі в головній ролі — фільм зібрав $94 млн у всьому світі при бюджеті у $23 млн та став культовим. За ним слідували три сиквели, серіал, а нині й перезапуск, який вийде у кінотеатрах 7 червня 2024 року.

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