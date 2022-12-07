Воєнна драма «Мирний-21» про події на українсько-російському кордоні у 2014 році вийде в прокат 22 лютого 2023 року

Незабаром в український прокат вийде фільм «Мирний-21». Це воєнна драма, яка розповідає про спротив Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням на самому початку агресії – у 2014 році.

Фільм «Мирний-21» зображує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину. Таким чином вони намагались повторити кримський сценарій та захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій. «Мирний-21» – історія тих, хто не здався.

Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв. Над «Мирним-21» працювали одразу три сценаристи: досвідчені автори Ярослав Яріш та Сергій Касторних, а також Анатолій Коцюрба – чинний полковник Державної прикордонної служби. Його запросили, аби максимально точно й коректно показати на екрані специфіку військової служби. Ролі у стрічці виконали Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі та інші.

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Знімання фільму «Мирний-21» розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у Військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). Наразі фільм знаходиться на етапі постпродакшену. Спочатку автори планували присвятити вихід стрічки до Дня українського прикордонника у квітні 2022 року, натомість вихід у широкий прокат заплановано на 22 лютого 2023 року.