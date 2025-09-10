Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося

Новий Apple iPhone 17 Pro та його більший аналог не тільки змінили зовнішність, але й покращили можливості. Порівняння допоможе визначити, чи дійсно потрібне оновлення.

Яскравіший дисплей

Екрани iPhone 17 Pro та Pro Max мають ті ж самі розміри, що й у попередників: 6,3” та 6,9”, відповідно. Але дисплеї стали яскравішими — на третину, якщо порівнювати максимальну яскравість 3000 ніт з 2000 ніт (на вулиці). Також екрани стали міцнішими завдяки Ceramic Shield 2, з утричі кращою стійкістю до подряпин. Ceramic Shield тепер закриває і задню панель iPhone, чого не було у 16 ​​Pro. Також у iPhone 17 Pro з’явився DC-dimming з можливістю регулювання.

Процесор і пам’ять

Обидва iPhone 17 Pro оснащені новим процесором A19 Pro, котрий охолоджує “розроблена Apple випарна камера для покращення тепловіддачі та продуктивності”. Тести поки що недоступні, але Apple стверджує, що A19 Pro забезпечує “до 40% кращу стабільну продуктивність, ніж попереднє покоління” (до 150% за іншими даними).

Згідно з характеристиками, чипи як iPhone 17 Pro, так і 16 Pro включають 6 ядер центрального процесора, 6-ядерний графічний процесор та 16-ядерний NPU. GPU A19 Pro оснащений нейронними прискорювачами, яких не було у складі A18 Pro. iPhone 17 Pro також має на 50% більше оперативної пам’яті — 12 ГБ порівняно з 8 ГБ у 16 ​​Pro. Також модель 17 Pro вперше у лінійці отримала накопичувач даних до 2 ТБ.

Камери

Три камери по 48 МП позаду — не єдине покращення фотографічних можливостей iPhone 17 Pro. Фронтальна камера з інтелектуальною можливістю Center Stage має датчик 18 МП, проти 12 МП у 16 Pro. Камера має квадратний сенсор, що дозволяє робити фотографії у портретній або альбомній орієнтації, тримаючи iPhone вертикально. Штучний інтелект дозволяє Center Stage автоматично розширювати поле зору, коли виявляє, що у кадрі з’явилося більше людей.

На задній панелі iPhone 17 Pro розташована основна камера, надширококутна та телеоб’єктив. Бренд Fusion тепер розширений на усі три об’єктиви. Найбільших змін зазнав телеоб’єктив: він отримав сенсор 48 МП замість 12 МП та тетрапризматичну конструкцію, яка й дозволяє розмістити більший сенсор. Телеоб’єктив тепер пропонує 4x та 8x оптичний зум, замість 5x у попередника. Також є 40x цифрове збільшення.

Нові функції знімання відео на iPhone 17 Pro включають підтримку ProRes RAW, Log 2 та Genlock. оператори зможуть «точно синхронізувати відео між кількома камерами та входами». Можливість Dual Capture дозволяє одночасно знімати на передню та задню камери.

Батарея

У ЄС Apple оприлюднила точні значення місткості акумуляторів відповідно до законодавства. реальні тести автономності поки не проводилися, але компанія заявляє про значний приріст часу роботи без заряджання. За її словами, iPhone 17 Pro Max демонструє до 39 годин відтворення відео або 35 годин потокового передавання, порівняно з 33 та 29 годинами у 16 Pro Max. Звичайний 17 Pro здатний на 33 та 30 годин, відповідно, замість 27 та 22 годин у тогорічного апарата.

Ціна лінійки iPhone 17 Pro стала ще одною перевагою — вона практично не зросла попри усі покращення. Технічно $1099 за мінімальний iPhone 17 Pro це на $100 більше, але це компенсують 256 ГБ пам’яті на початковому рівні. iPhone 17 Pro Max коштує від $1199, як і аналог торік. Звісно, 17 Pro Max за $1999 встановив ціновий рекорд, але він пропонує величезні 2 ТБ для файлів.

Джерело: 9to5mac