Вийшла Android 15 QPR1 Beta 2 — віконний режим, віджети екрана блокування для планшетів та інші зміни

Google випустив Android 15 QPR1 Beta 2, доступну для смартфонів Pixel. Нова версія ОС отримала кілька цікавих функцій.

Це щоквартальний випуск, вони традиційно приносять більше нового порівняно зі щомісячними виправленнями помилок. QPR є відносно стабільними збірками та запускаються як бети, а не як попередні версії для розробників. Google офіційно заявляє, що вони підходять для загального використання. Фінальна Android 15 QPR1 буде запущено в грудні.

Режим робочого столу з традиційними вікнами для планшетів

Google давно працює над втіленням вікон на робочому столі, і нарешті цей режим дебютував на планшетах з Android 15 QPR1 Beta 2. Вікна дозволяють одночасно запускати кілька програм, їх можна переміщувати, а розмир можна змінювати. Вікна за замовчанням мають кнопки «розвернути на весь екран» та «закрити».У правому верхньому куті вікна є заголовок, іконка програми та стрілка налаштувань.

За замовчанням усі програми запускаються розгорнутими на весь екран. Режим окремих вікон можна увімкнути в налаштуваннях, у параметрах для розробника. Після цього з’являється «ручка» на верхній панелі для пересування вікна. Цей елемент керування дозволяє перемикатися між повноекранним режимом, розділеним екраном та віконним режимом. Натискання та утримання дозволить переглядати запущені вікна.

Планшети отримали фіксовану панель завдань, яка показує запущені програми — їх можна закріплювати, а саму панель можна приховати. Також з підключеною клавіатурою працюють комбінації клавіш, як (Windows, Command або Search) + Ctrl + Down.

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Віджети повертаються на екран блокування планшета

Бета 2 Android 15 QPR1, яка повертає підтримку віджетів на екрані блокування, принаймні для планшетів. режим був попередньо запущений чотири роки тому, але потім був видалений. Ще раніше Google підтримував віджети екрана блокування на телефонах в Android 4.2 (Jelly Bean).

Завдяки панелі у правій частині екран блокування отримує віджети з будь-яких програм, з якими можна працювати без повного розблокування планшета. Доступні віджети для Spotify, Google Clock, Google Home та Pixel Weather, але можна вибирати будь-які віджети Android.

У спливному вікні ОС попереджає, що хоча віджети відображатимуться належним чином перед розблокуванням, користувачу потрібно пройти автентифікацію за допомогою біометричних даних або PIN-коду / паролю, щоб увійти у повну програму. У системних налаштуваннях екрана блокування також можна зовсім вимкнути функціональність віджетів.

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Інші нові функції Android 15 QPR1 Beta 2

Клавіатура отримала новий режим перемикання розкладки.

Корекція кольорів отримала повзунок регулювання інтенсивності.

Режими запису екрана та трансляції отримали редизайн.

Програма системних налаштувань теж має інший вигляд.

Також збірка Android 15 QPR1 Beta 2 містить багато виправлень негараздів попередньої версії та покращення стабільності роботи.

Джерело: 9to5Google

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