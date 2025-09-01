Новини ШІ 01.09.2025 comment views icon

Вийшла Grok Code Fast 1: ШІ-модель програмування підтримує Java, Python, C++, Rust, Go та TypeScript

Вадим Карпусь

xAI Ілона Маска представила модель grok-code-fast-1

Компанія xAI Ілона Маска представила Grok Code Fast 1 — нову ШІ-модель, орієнтовану на агентське кодування (роботу з багатокроковим кодуванням та інструментами).

Модель Grok Code Fast 1 створили з нуля, використовуючи абсолютно нову архітектуру. На етапі попереднього навчання зібрали корпус даних, максимально насичений матеріалами з програмування. Для посттренування відібрали набори даних, що відображають реальні сценарії: пул-реквести, робочі завдання з кодом, типові зміни у проектах. Упродовж тренування команда співпрацювала з партнерами запуску, щоб відточити поведінку моделі саме в агентних платформах. Завдяки цьому Grok Code Fast 1 добре опановує роботу з поширеними інструментами — grep, терміналом, редагуванням файлів — і відчуває себе “як удома” в більшості IDE.

Разом із партнерами запуску модель наразі доступна безкоштовно на обмежений час у таких продуктах, як: GitHub Copilot, Cursor, Cline, Roo Code, Kilo Code, opencode та Windsurf.

Висока швидкодія

Під час розробки моделі особливу увагу приділяли швидкості роботи. Завдяки цьому вона може встигнути зробити десятки викликів інструментів ще до того, як користувач дочитає перший абзац “ланцюжка мислення”. Додатково реалізовано оптимізації, які забезпечують понад 90% кеш-хітів при роботі з партнерами запуску.

Модель Grok Code Fast 1 працює по всьому стеку розробки, але особливо добре справляється з TypeScript, Python, Java, Rust, C++ і Go.

Модель здатна виконувати типові завдання майже без контролю:

  • створення проєктів із нуля;
  • відповіді на питання щодо коду та архітектури;
  • точкове виправлення багів.

Нову модель перевірили як в загальних тестах, так і надали для оцінювання реальним розробникам, які перевіряли її у щоденних завданнях. Як заявляє компанія, Grok Code Fast 1 отримала високу оцінку серед програмістів як швидка та надійна модель для повсякденних задач.

Продуктивність моделі. Токени за секунду проти ціни виводу

Ціна

Модель Grok Code Fast 1спроєктована з акцентом на широке використання. Протягом обмеженого періоду вона доступна безкоштовно в ексклюзивних партнерів запуску. Варто згадати, що раніше вона була випущена “тихо”, під кодовою назвою sonic.

Надалі для неї заявлені наступні тарифи:

  • $0,20 за 1 млн вхідних токенів,
  • $1,50 за 1 млн вихідних токенів,
  • $0,02 за 1 млн кешованих вхідних токенів.

Джерело: x.ai

