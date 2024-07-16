Вийшла публічна бета iOS 18 — ось 9 функцій, які вдосконалять ваш iPhone

Apple випустила публічну бета-версію iOS 18 після місяця ексклюзивного тестування розробників. Зібрали топ нових функцій, які можуть вдосконалити ваш iPhone (спойлер: штучного інтелекту там поки немає).

1. Кастомізація головного екрана

В iOS 18 користувачі зможуть розміщувати піктограми програм у будь-якому порядку на головному екрані (так, прогрес нарешті дістався і до Apple). Решта додаткових параметрів налаштування включать зміну колірної палітри всього екрану, а також зміну розмірів піктограм застосунків.

2. Новий Центр керування

Центр керування в iOS 18 отримає абсолютно нові панелі, додаткові елементи керування та можливість їхнього налаштування в спадному меню (приклад на зображенні нижче).

Всього доступні три панелі, призначені для керування підключенням, медіа та пристроями розумного дому.

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Також вперше до Центру керування можна встановити застосунки від сторонніх розробників.

3. Оновлення Apple Фото

Apple Фото з iOS 18 отримає новий дизайн — зокрема, сітку для перегляду за місяцями й роками. Нові колекції зможуть автоматично підбирати зображення на загальні теми, як-от домашні тварини чи діти.

Застосунок також може заповнити ваші власні теки за письмовим описом і запропонувати нові функції безпеки. У майбутньому в галереї iPhone також з’явиться тека з загубленими фото.

4. Нові функції для Нотаток

Однією з найбільш помітних нових функцій для Нотаток є Math Notes, яка дозволить ввести або намалювати математичну формулу і негайно розв’язати її.

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Також в Нотатках з’являться голосові нагадування з можливістю транскрибувати та зберегти сказане в реальному часі. Решта нових функцій пропонують розділи, що згортаються, для кращої організації та можливість фарбувати та виділяти текст.

5. RCS та інші функції iMessage

Ви просили, вони зробили. Apple нарешті додала RCS-повідомлення до iPhone, які забезпечують кращий і безпечніший зв’язок із телефонами Android і смартфонами інших виробників (зокрема довший ліміт символів, групові чати, покращений обмін файлами та інше).

Інші нові функції iMessage включають нові швидкі реакції, додаткові можливості форматування тексту та можливість планувати надсилання повідомлень у майбутньому.

6. Safari Highlights

Ще не штучний інтелект, але щось подібне. Safari отримає Highlights — інструмент узагальнення, здатний ідентифікувати ключову інформацію на сторінці та перемістити її у спливне вікно, яке можна читати під час перегляду.

7. Топографічні карти в Apple Maps

Apple Maps не отримають великого оновлення з iOS 18, але додадуть функцію, якій будуть раді любителі провести час на природі. Топографічні карти відображатимуть стежки та інші не основні шляхи з повною покроковою навігацією.

8. Нова програма Password

В’язка ключів iCloud від Apple роками зберігає паролі, але отримати прямий доступ до них було важкувато — Password все це спростить. Застосунок також попереджатиме про заслабкі чи викриті паролі, зберігатиме ключі доступу, інформацію про Wi-Fi й навіть коди двофакторної перевірки.

Це те, чого Apple не вистачало деякий час, змушуючи користувачів покладатися на опції сторонніх розробників, таких як Google.

9. Приховані програми

iOS 18 надасть змогу створити теку з прихованими програмами під захистом Face ID або Touch ID (корисно для банківських застосунків чи, наприклад, месенджерів).

Будь-які заблоковані та приховані програми не надсилатимуть сповіщень, не з’являтимуться в пропозиціях Spotlight чи Siri, або будь-чому, що може розкрити їхній вміст.

Які пристрої підтримують iOS 18?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro, Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, Pro, Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-го покоління або новішої версії)

Як встановити публічну бета-версію iOS 18?

Перш за все, переконайтеся, що у вас принаймні iOS/iPadOS 16.4, перейшовши в «Параметри» > «Загальні» > «Про програму» та перевіривши версію iOS.

Вам потрібно буде зареєстрованим в бета-програмі Apple. Перейдіть за посиланням і натисніть «Зареєструватися» — і обов’язково використовуйте той самий Apple ID, що й пристрій, на якому ви хочете запустити бета-версію. Зареєструвавшись, ви можете натиснути вкладку ОС, бета-версію якої хочете запустити (у цьому випадку 18), і побачите подробиці, як це зробити.

Далі вам потрібно буде запустити оновлення. Перейдіть у Налаштування > Загальні > Оновлення ПЗ, натисніть нову опцію Beta Updates та оберіть публічну бета-версію iOS 18 (або публічну бета-версію iPadOS 18).

Потім поверніться на попередній екран і натисніть «Оновити зараз» (або «Оновити сьогодні ввечері», якщо бажаєте почекати).

Джерело: Toms Guide, The Verge

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