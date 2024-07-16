Власники iPhone зможуть відновити втрачені фото — в галереї з’явиться спеціальний альбом

З iOS 18 користувачі iPhone отримають оновлення в застосунку Фото — альбом зі знімками та відео, які колись вважались втраченими.

Мова йде про медіа, які були втрачені через пошкодження бази даних, неправильно збережені в бібліотеці або зроблені за допомогою сторонніх програм.

Як відновити фото на iPhone?

Відкрийте застосунок Фото і натисніть Альбоми

Оберіть альбом Відновлені / Recovered

Натисніть «Видалити назавжди» або «Відновити в бібліотеку».

Нова опція також буде доступна для користувачів Mac та iPad з ‌iPadOS 18‌ та macOS Sequoia‌.

Після встановлення оновлення пристрої автоматично скануватимуть фото чи відео, які можна відновити, аби надати миттєвий доступ до втраченого контенту.

Нагадаємо, раніше користувачі скаржились на незвичайну помилку, яка відновлює давно видалені фотографії. Apple згодом повідомила, що це сталося через проблему з пошкодженням бази даних та випустила виправлення.

Бета-версії ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ і ‌macOS Sequoia‌ наразі доступні для розробників і публічних бета-тестерів. У загальний доступ оновлення надійдуть цієї осені.

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Джерело: The Verge, Macrumors

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