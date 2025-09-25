Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

Xiaomi Pad mini

Разом з останніми телефонами лінійки 15 Xiaomi представила планшети Redmi Pad 2 Pro та Xiaomi Pad mini.

Redmi Pad 2 Pro

Pad 2 Pro мають варіанти Wi-Fi, 5G та версія першого з матовим екраном. Усі оснащені 12,1” IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 600 ніт та роздільною здатністю 2,5K (1600 x 2560). Екран підтримує Dolby Vision, DC dimming та має сертифікат TUV Rheinland Low Blue light. Матова версія має екран з нанотекстурою AG, яка зменшує відблиски до 97%, за словами компанії.

Нові планшети Redmi оснащені процесором Snapdragon 7s Gen 4, мають до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та до 256 ГБ накопичувач даних. Є також слот карт пам’яті microSD до 2 ТБ. Pad 2 Pro та Pad 2 Pro Matte Glass оснащені 8 МП задньою камерою, тоді як Pad 2 Pro 5G має 13 МП камеру. Усі три планшети отримали 8 МП селфі-камеру.

Redmi Pad 2 Pro оснащені акумулятором місткістю 12 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт. Інші характеристики включають Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G для відповідної версії, чотири динаміки та підтримку Dolby Atmos. На пристрої встановлена HyperOS 2, яка пропонує Google Gemini та Circle to Search.

Планшет тільки з Wi-Fi коштує від €299,9 євро за варіант 6 ГБ/128 ГБ та €349,9 за 8 ГБ/256 ГБ. Він доступний у графітово-сірому, бузковому та сріблястому кольорах. Матовий Redmi Pad 2 Pro з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувачем коштує €379,9. Ціна Pad 2 Pro 5G починається від €379,9 євро за варіант з 6 ГБ/128 ГБ пам’яті, він випускається у графітово-сірому та сріблястому кольорах.

Xiaomi Pad mini

Планшет Pad mini оснащений 8,8” дисплеєм з роздільною здатністю 3K (1880 x 3008) та частотою оновлення до 165 Гц. Екран підтримує Dolby Vision, пікову яскравість 700 ніт та повний DC dimming. У Xiaomi Pad mini працює потужний процесор MediaTek Dimensity 9400+ у поєднанні з до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ накопичувачем UFS 4.1.

Позаду Xiaomi Pad mini має 13 МП основну камеру, яка пропонує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Фронтальна камера — 8 МП.

Xiaomi Pad mini працює від акумулятора 7500 мАг зі швидким заряджанням потужністю 67 Вт та дротовим зворотним заряджанням на 18 Вт. Планшет має два порти USB-C, два стереодинаміки з Dolby Atmos та підтримкою аудіо високої чіткості, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Його вага становить 326 г.

Xiaomi Pad mini має початкову ціну від $429. Він буде доступний у варіантах з 8 ГБ/256 ГБ та 12 ГБ/512 ГБ пам’яті у насиченому бузковому та сірому кольорах.

Джерело: GSMArena