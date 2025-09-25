Новини Пристрої 25.09.2025 comment views icon

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором
Xiaomi Pad mini

Разом з останніми телефонами лінійки 15 Xiaomi представила планшети Redmi Pad 2 Pro та Xiaomi Pad mini.

Redmi Pad 2 Pro

Pad 2 Pro мають варіанти Wi-Fi, 5G та версія першого з матовим екраном. Усі оснащені 12,1” IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 600 ніт та роздільною здатністю 2,5K (1600 x 2560). Екран підтримує Dolby Vision, DC dimming та має сертифікат TUV Rheinland Low Blue light. Матова версія має екран з нанотекстурою AG, яка зменшує відблиски до 97%, за словами компанії.

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

Нові планшети Redmi оснащені процесором Snapdragon 7s Gen 4, мають до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та до 256 ГБ накопичувач даних. Є також слот карт пам’яті microSD до 2 ТБ. Pad 2 Pro та Pad 2 Pro Matte Glass оснащені 8 МП задньою камерою, тоді як Pad 2 Pro 5G має 13 МП камеру. Усі три планшети отримали 8 МП селфі-камеру.

Redmi Pad 2 Pro оснащені акумулятором місткістю 12 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт. Інші характеристики включають Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G для відповідної версії, чотири динаміки та підтримку Dolby Atmos. На пристрої встановлена HyperOS 2, яка пропонує Google Gemini та Circle to Search.

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

Планшет тільки з Wi-Fi коштує від €299,9 євро за варіант 6 ГБ/128 ГБ та €349,9 за 8 ГБ/256 ГБ. Він доступний у графітово-сірому, бузковому та сріблястому кольорах. Матовий Redmi Pad 2 Pro з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувачем коштує €379,9. Ціна Pad 2 Pro 5G починається від €379,9 євро за варіант з 6 ГБ/128 ГБ пам’яті, він випускається у графітово-сірому та сріблястому кольорах.

Xiaomi Pad mini

Планшет Pad mini оснащений 8,8” дисплеєм з роздільною здатністю 3K (1880 x 3008) та частотою оновлення до 165 Гц. Екран підтримує Dolby Vision, пікову яскравість 700 ніт та повний DC dimming. У Xiaomi Pad mini працює потужний процесор MediaTek Dimensity 9400+ у поєднанні з до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ накопичувачем UFS 4.1.

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

Позаду Xiaomi Pad mini має 13 МП основну камеру, яка пропонує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Фронтальна камера — 8 МП.

Спецпроєкти
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні

Xiaomi Pad mini працює від акумулятора 7500 мАг зі швидким заряджанням потужністю 67 Вт та дротовим зворотним заряджанням на 18 Вт. Планшет має два порти USB-C, два стереодинаміки з Dolby Atmos та підтримкою аудіо високої чіткості, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Його вага становить 326 г.

Вийшли Xiaomi Pad mini з потужним процесором та Redmi Pad 2 Pro з великим акумулятором

Xiaomi Pad mini має початкову ціну від $429. Він буде доступний у варіантах з 8 ГБ/256 ГБ та 12 ГБ/512 ГБ пам’яті у насиченому бузковому та сірому кольорах.

Джерело: GSMArena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi 17 Ultra підтверджений, також відома місткість акумуляторів всієї лінійки
Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Перша у світі контактна лінза з дисплеєм OLED, у 6 разів тоншим за волосину
Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Флагман Vivo X300 у всій красі: офіційні зображення та характеристики
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Офіційно: смартфони Xiaomi 17 представлять 25 вересня, анонс пропонує перший погляд на базову версію
Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140
Xiaomi 17 Pro: відео демонструє роботу другого дисплея
Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Винен iPhone: випуск смартфонів Xiaomi 16 скасовано, у вересні презентують Xiaomi 17
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210
Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400
"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Xiaomi тестує довшу SU7: невелике збільшення, але значно комфортніший салон
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати