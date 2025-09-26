Новини Ігри 26.09.2025 comment views icon

Вийшов новий українізатор Red Dead Redemption 2 від студії GGL — з готовністю 99%

Маргарита Юзяк

Війшов новий українізатор Red Dead Redemption 2 від студії GGL — з готовністю 99%
Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Команда локалізаторів GGL Studio оголосила про завершення 99% роботи над українізатором Red Dead Redemption 2. Це оновлення стало найбільшим з усіх, що команда випускала раніше.

Їхня робота містить переклад сотень діалогів, реплік та текстів, яких досі бракувало в грі. Загалом ентузіасти додали переклад 667 великих файлів і виправили 3811 помилок, що залишалися з попередніх версій. Серед ключових змін — повернення перекладу Кліта та Кірана до основної історії, переклад меню, підказок, записів у журналі, чит-кодів і реплік членів банди, зокрема Хозії, Білла, Тіллі, Міки та малого Джека.

GGL Studio вже додала більшість розмов у таборі для розділів 3, 4, 6 та після основної історії. А також переклала репліки за риболовлею, усі пісні біля вогнища, діалоги мешканців міст, фермерів, безхатьків і заможних. Разом з тим вже готові діалоги з відкритого світу: прохання про допомогу, виклики на змагання та навіть публічні страти. У випадку виявлення помилок чи інших неточностей — команда чекає на фідбеки.

Вийшов новий українізатор Red Dead Redemption 2 від студії GGL — з готовністю 99%
Українізатор GGL Studio для Red Dead Redemption 2

Щоб оновити українізатор, достатньо завантажити новий інсталятор, запустити його та виконати прості інструкції. Або знайти його на Nexus. Проте робота ще не завершена повністю: команді залишилось перекласти 743 файли — це переважно маленькі діалоги у таборі, репліки з відкритого світу та частина контенту з онлайн-режиму. GGL.

Зазначимо, що це не перша спроба перенести культову гру Rockstar українською. Локалізація Red Dead Redemption 2 вже виходила раніше. Проте студія каже, що нинішня версія значно ширша за масштабами та глибша за опрацюванням. Додамо, що раніше GGL Studio вже випускала локалізації на одну з найгарніших RPG 2021 року Sable та карткову Liar’s Bar, а тепер узялась за один із наймасштабніших перекладів у своїй практиці.

Джерело: GGL Studio

