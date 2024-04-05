Олівія Вайлд та Марґо Роббі екранізують комікс «Avengelyne» — від творця Дедпула Роба Лайфелда

Зірковий склад об’єднується, щоб створити кіноадаптацію пригод персонажа коміксів 90-х.

Олівія Вайлд виступить режисером, а серед продюсерів — компанія Марґо Роббі LuckyChap, яка створила найкасовіший фільм минулого року «Барбі», а також Саймон Кінберг, який написав сценарій і спродюсував кілька фільмів про «Людей Ікс» та «Дедпула».

«Avengelyne» дебютував у 1995 році, як історія янгола, яка потрапляє на Землю із завданням захистити Єдиного — людину, яка є ключем до порятунку всього людства від демонів та інших монстрів. Персонажа у співпраці створили Кеті Крістіан, Тоні Лобіто та Роб Лайфелд, відомий як засновник Image Comics та творець персонажа Дедпула (до речі, третя частина кіноадаптації з Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекманом має вийти в липні).

Невідомо, хто втілить на екрані Avengelyne — у 2013 році за попередніх, так і нездійснених, спроб адаптації до головної ролі залучали Джину Карано (грала у «Мандалорці» Кару Дюн, але залишила проєкт після скандалу).

Роббі, як повідомляється, серед акторського складу не з’являтиметься — однак робота з коміксами для неї не нова, зважаючи на втілення ролі Гарлі Квінн в кількох фільмах DC.

Вайлд, більш відома як акторка, дебютувала у режисерській ролі в трилері «Не хвилюйся, серденько» з Флоренс П’ю.

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