Вийшов трейлер воєнного екшена «Мирний-21» – фільм з’явиться в прокаті 22 лютого 2023 року

Автори воєнної екшн-драми «Мирний-21» презентували офіційний трейлер стрічки. Нагадаємо, цей фільм заснований на реальних подіях, які мали місце на самому початку російсько-української війни – у 2014 році.

В основі фільму режисера Ахтема Сеітаблаєва «Мирний-21» — реальна історія луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці. Вони увійшли в історію під грифом «ті, що не здалися». Назва фільму була обрана не випадково, адже Мирний-21 — це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Фільм «Мирний-21» зображує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину. Таким чином вони намагались повторити кримський сценарій та захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій. «Мирний-21» – історія тих, хто не здався.

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«Історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на сході України на початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну», – розповідає синопсис фільму.

Фільм створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production. Окрім досвідчених кіносценаристів Ярослава Яріша та Сергія Касторних, до розробки сценарію фільму долучився Анатолій Коцюрба — чинний полковник Державної прикордонної служби. Його запросили, аби максимально точно й коректно показати на екрані специфіку військової служби. Ролі у стрічці виконали Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі та інші.

Зйомки фільму «Мирний-21» розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у Військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). За словами співпродюсерки фільму Марії Дончик, у перші дні повномасштабного вторгнення Військова частина та плац, які можна побачити в деяких сценах фільму, були вщент знищені російськими снарядами.

Фільм «Мирний-21» вийде в національному прокаті з 22 лютого 2023 року.