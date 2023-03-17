Новини Пристрої 17.03.2023 о 19:03

Витік показав, як виглядають майбутні навушники Sony XM5 зовні та всередині

Вадим Карпусь

Автор новин

Витік показав, як виглядають майбутні навушники Sony XM5 зовні та всередині

Як очікується, незабаром компанія Sony може анонсувати наступника бездротових навушників WF-1000XM4. На швидкий анонс вказує витік зображень нових навушників WF-1000XM5. Не слід плутати їх з повнорозмірними накладними навушниками WH-1000XM5, випущеними Sony минулого року.

Утечка показала, как выглядят грядущие наушники Sony XM5 снаружи и внутри

У зовнішньому вигляді WF-1000XM5 спостерігається мінімальна кількість змін, порівняно з попередником. Вкладиші в цілому здаються компактнішими, з вигнутою нижньою стороною, яка може краще поміститися у вусі. Положення індикатора заряджання також, схоже, змістилося на передню частину корпусу. В іншому дизайн навушників та чохла для заряджання дуже схожий на попередні навушники XM4.

Утечка показала, как выглядят грядущие наушники Sony XM5 снаружи и внутри

Однак, на відміну від XM4, на зображенні фігурують навушники, виготовлені в пластиковому глянцевому корпусі. Це може бути пов’язано з тим, що це попередні зразки, подані до органу сертифікації. Тож на фотографії може бути не остаточна версія оформлення.

Утечка показала, как выглядят грядущие наушники Sony XM5 снаружи и внутри

Невеликим нововведенням у плані технічних характеристик стане підтримка версії Bluetooth 5.3 новими навушниками, в той час, як XM4 задовольняється версією Bluetooth 5.2. Інші характеристики та покращення навушників Sony WF-1000XM5 не повідомляються.

Витік показав, як виглядають майбутні навушники Sony XM5 зовні та всередині1111

Також немає відомостей про терміни офіційного анонсу Sony XM5. Джерело передбачає, що новинка може бути представлена в проміжок часу з травня по серпень, що відповідає часовому інтервалу попередніх анонсів навушників Sony.

Джерело: The Verge


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