Витік показав, як виглядають майбутні навушники Sony XM5 зовні та всередині

Як очікується, незабаром компанія Sony може анонсувати наступника бездротових навушників WF-1000XM4. На швидкий анонс вказує витік зображень нових навушників WF-1000XM5. Не слід плутати їх з повнорозмірними накладними навушниками WH-1000XM5, випущеними Sony минулого року.

У зовнішньому вигляді WF-1000XM5 спостерігається мінімальна кількість змін, порівняно з попередником. Вкладиші в цілому здаються компактнішими, з вигнутою нижньою стороною, яка може краще поміститися у вусі. Положення індикатора заряджання також, схоже, змістилося на передню частину корпусу. В іншому дизайн навушників та чохла для заряджання дуже схожий на попередні навушники XM4.

Однак, на відміну від XM4, на зображенні фігурують навушники, виготовлені в пластиковому глянцевому корпусі. Це може бути пов’язано з тим, що це попередні зразки, подані до органу сертифікації. Тож на фотографії може бути не остаточна версія оформлення.

Невеликим нововведенням у плані технічних характеристик стане підтримка версії Bluetooth 5.3 новими навушниками, в той час, як XM4 задовольняється версією Bluetooth 5.2. Інші характеристики та покращення навушників Sony WF-1000XM5 не повідомляються.

Також немає відомостей про терміни офіційного анонсу Sony XM5. Джерело передбачає, що новинка може бути представлена в проміжок часу з травня по серпень, що відповідає часовому інтервалу попередніх анонсів навушників Sony.

Джерело: The Verge