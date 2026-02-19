tradfi
Windows 11 отримала нативну підтримку MIDI 2.0

Музикант грає на MIDI-контролері / Depositphotos

Операційна система Windows 11 нарешті отримала нативну підтримку MIDI 2.0. Це важливий крок уперед для музикантів. Протокол MIDI існує з 1983 року й лежить в основі роботи електронних інструментів, синтезаторів і студійного ПЗ. Попри це, підтримка з боку Microsoft тривалий час залишалася обмеженою.


Тепер ситуація змінюється. Windows 11 отримала вбудовану підтримку MIDI 2.0 — стандарту, який представили ще у 2020 році. Він приносить низку важливих оновлень: двосторонній обмін даними між пристроями, автоматичне виявлення обладнання та налаштування протоколу, необмежену швидкість передавання, високоточні контролери, артикуляцію для кожної окремої ноти, самодостатні пристрої тощо.

Водночас повна відмова від MIDI 1.0 була б проблемою через сумісність зі старим обладнанням. Саме тому Microsoft створила новий стек Windows MIDI Services. У ньому компанія фактично перебудувала підтримку MIDI 1.0, модернізувала її та поєднала з повноцінною підтримкою MIDI 2.0. Цей комбінований стек уже працює нативно в Windows 11. Попередню версію почали тестувати в збірці Canary 27788, яка вийшла кілька тижнів тому.

Нова MIDI-інфраструктура підтримує режим multi-client — кілька застосунків можуть одночасно працювати з одним і тим самим MIDI-портом або пристроєм. Тепер не потрібно встановлювати драйвери від конкретних виробників, щоб досягти такого результату. Також MIDI 1.0 отримала зрозуміліші назви портів і додаткові метадані для кінцевих точок. Керувати всім цим можна через окремий застосунок MIDI Settings, який незабаром стане доступним для завантаження як опція.


Серед інших оновлень:

  • з’єднання застосунків через вбудований loopback і MIDI app-to-app;
  • можливість використовувати будь-який пристрій із будь-яким застосунком завдяки автоматичному перекладу та масштабуванню MIDI 2.0;
  • точніше синхронізування повідомлень завдяки відміткам часу і запланованим повідомленням;
  • підтримка нових пристроїв через USB-клас драйвера для MIDI 1.0 та 2.0;
  • інструменти й підтримка MIDI-скриптів.

Microsoft підкреслює, що цього разу розвиває MIDI-стек у відкритому форматі. Компанія відкрила публічний репозиторій на GitHub і створила Discord-сервер для обговорень та співпраці зі спільнотою.

Microsoft вбудувала функції Sysmon в Windows 11: як активувати?

Джерело: neowin

