WizKids створила фігурки «курця» по Baldur’s Gate 3 — настільки погані, що партію відкликають

Baldur's Gate 3 & WizKids

WizKids створила партію колекційних фігурок по Baldur’s Gate 3, але з ними все пішло не так. Фігурки не такі огидні лише з відстані 50 метрів.

Ліцензована лінійка фігурок викликала обурення у фанатів, бо мала катастрофічно поганий вигляд. Користувачі одразу стали кепкувати, що навіть Temu або Aliexpress мали б постаратися, щоб продати настільки жахливий товар. Хвиля хейту стартувала з публікації користувача X (Twitter) під ніком HighLODLar — після цього «шакалячий експрес» було вже не зупинити.

«Мій п’ятирічний племінник, мабуть, зробив би краще», — йдеться у твіті.

Однак відповідальність лежить саме на WizKids, які виробили фігурки. Компанія не стала зволікати та швидко перепросила за інцидент. І смішний нюанс в тому, що WizKids не хоче, щоб їй повертали цей «скарб» — хоча коштував він $50.

«WizKids просить вибачення за розчарування, пов’язане з набором фігурок D&D Icons of the Realms: BG3 Character Boxed Set. Ми повертаємо повну вартість — повертати товар не потрібно», — заявила компанія.

Незадоволені покупці отримають компенсацію і зможуть залишити собі фігурки, щоб виконувати добову норму крінжі . До того ж виробник повністю прибрав лінійку з офіційного магазину: сторінка товару видає помилку 404.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Але інтернет пам’ятає кожен фейл. У коментарях користувачі не стримувалися: хтось пожартував, що: «Мені мати в дитинстві схожі на ринку купляла». Дехто порівнював фігурки з радіоактивними підробками з AliExpress, а один із коментаторів написав: «Коли попросив купити фігурки, але мама сказала, що в нас є фігурки вдома». Дехто взагалі не здивувався, побачивши результат: «Якщо ви очікували чогось іншого, то ви ще не бачили мініатюр WizKids». Інші просто називали це «нісенітницею» та (навіть не або) «повним лайном».

Попри те, що над Baldur’s Gate 3 працює студія Larian, ліцензійні права на мерч належать Hasbro. Саме вони уклали угоду з WizKids, а значить звинувачувати розробників гри недоречно. Зате Hasbro не надто проконтролювала процес.

А ось офіційна Baldur’s Gate 3 продовжує утримувати якість і нещодавно випустила масштабний фінальний патч. Очікувати DLC або більшого розширення геймплею від розробників не варто, бо робити доповнення це «нудна» справа. Для цього гравці отримали офіційну підтримку модів — тож щось придумають.

Джерело: Vice